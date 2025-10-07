為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    助理遭爆兜售狗仔照片 綠委批王鴻薇吃「政治腳尾飯」噁心至極

    2025/10/07 14:22 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，鏡週刊今再爆料，指涉案前記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理合作兜售狗仔偷拍照片。對此，民進黨立委林楚茵痛批，黃國昌指揮狗仔跟拍政敵惡劣行徑，只能用「臭不可聞」形容，但比起臭不可聞的黃國昌，王鴻薇還願意吃「政治腳尾飯」，真是噁心到極點！

    面對指控，王鴻薇反擊，鏡週刊為了打黃國昌連小助理都開刀，她向助理詢問，助理沒參加過吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接跟間接的實體聯繫，「本辦公室助理，協助同黨及友黨政治人物，均未違法」。

    林楚茵批評，前親民黨台北市議員王育誠因「腳尾飯事件」造假而退出政壇，王鴻薇大吃「黃國昌不要的腳尾飯」翻車，毫無政治責任嗎？「藍白合」只剩下「狗仔偷拍、政治造謠！」王鴻薇自以為「大爆料」，卻是法院認證「造謠薇」！

    林楚茵指出，黃國昌指揮狗仔跟拍政敵惡劣行徑，只能用「臭不可聞」形容，結果王鴻薇還大言不慚挺黃國昌，原來是王鴻薇助理把謝幸恩製造的腳尾飯「假料」當寶，比起臭不可聞的黃國昌，王鴻薇還願意吃「政治腳尾飯」，則是噁心到極點！立法委員有言論免責權，但「造謠」沒有！

    林楚茵痛批，王鴻薇不只被狗仔騙，還幫狗仔洗地，堂堂立委自甘墮落作「昌式狗仔鏈」打手，「薇虎作昌可恥至極！」

