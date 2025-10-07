黃國昌嗆鏡週刊「跟我拿不少資料」 網：邊罵鏡檢邊給資料出賣柯文哲？

立法院民眾黨團7日舉行「苛扣軍警消權益 卓榮泰違法濫紀」記者會，總召黃國昌（見圖）在會中回應時事議題。（記者廖振輝攝）

民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔集團」醜聞，週刊今再爆料，指黃國昌的核心成員、前中央社記者謝幸恩，與藍委王鴻薇的助理疑似向泛藍民代兜售「跟監照」，每案開價2至4萬元不等，引發輿論關注。黃國昌今日強調指控「可笑且毫無根據」，並反嗆鏡週刊「從我這拿不少資料，我何時跟鏡週刊收錢了？」瞬間引發網友熱議。

黃國昌在記者會中表示，台灣公益揭弊吹哨者保護協會辦理的所有案件，從未向媒體收受金錢，相關資料皆基於公益揭弊原則提供。他反問「鏡週刊應該很清楚，從我這拿了不少資料，我何時跟鏡週刊收錢了？」更直指「用狗仔在斂財的最大集團不就是鏡集團嗎？」、「不就是裴瑋所領導的鏡集團嗎？自己寫這種東西會不會太可笑」。

黃國昌此番回應再掀風波，網紅徐閉在臉書發文表示，鏡週刊寫了很多柯文哲的事，仔細想想真是不寒而慄！貼文曝光後引發熱議，網友留言表示「免費出賣柯文哲」、「一邊罵週刊鏡檢，一邊提供資料？」、「所以鏡檢背後是黃國昌？」、「出賣柯文哲的算免費？」、「果然就是黃國昌在弄柯文哲」、「不打自招真是自作孽」。

然而，外界早前質疑黃國昌涉嫌指使「狗仔」跟拍柯文哲。對此，黃國昌2日在臉書貼出陪同柯文哲出庭的合照，配文寫下「早就在跟他了」，而柯文哲的社群小編也隨即上傳另一角度照片回應「偶居然真的被跟了」，似乎以幽默化解傳聞。

民眾黨發言人陳智菡則表示，兩人當天是「一前一後」走，這些貼文只是刻意形塑「被跟拍」的效果，實際上並無爭議外界揣測的情節。

柯文哲涉京華城案，2日在民眾黨主席黃國昌陪同下出庭。（資料照）

