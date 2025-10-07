竟問經濟部撤離作為？傅崐萁質詢甩鍋再鬧笑話 經長一句反殺

國民黨立委傅崐萁今點名各部會部長上台砲轟，但遭到反殺。（記者劉信德攝）

立法院院會今（7日）邀請行政院長卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，傅崐萁質詢經濟部長龔明鑫時，竟問「對於撤離有什麼因應作為」，龔明鑫回應：「撤離的話不是我們經濟部所主管的範圍」，讓傅崐萁一時沉默，立刻轉頭質詢國防部長。

國民黨立院黨團總召、花蓮立委傅崐萁今於立法院會質詢期間，逐一點名內閣各部長上台砲轟，但頻遭到部長反殺，傅崐萁質詢經濟部長龔明鑫，質詢在堰塞湖潰壩前有什麼因應作為，龔明鑫對此回應，把河道清淤40萬噸、堤防加高、加固，相關機具都布建好。

不料傅崐萁竟再問「對於撤離有什麼因應作為」，龔明鑫無奈苦笑回應：「撤離的話不是我們經濟部所主管的範圍」，讓傅崐萁一時沉默，立刻轉頭質詢國防部長。

網狠酸：「什麼時候經濟部也管各縣市的撤離，到底有多焦慮，才會問出這麼愚蠢的問題。」許多網友紛紛表示，「已經找不到地方可以甩了」、「這問題應該是問你老婆吧」、「已經甩鍋到亂了分寸」、「四處找浮木」。

