為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竟問經濟部撤離作為？傅崐萁質詢甩鍋再鬧笑話 經長一句反殺

    2025/10/07 14:09 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委傅崐萁今點名各部會部長上台砲轟，但遭到反殺。（記者劉信德攝）

    國民黨立委傅崐萁今點名各部會部長上台砲轟，但遭到反殺。（記者劉信德攝）

    立法院院會今（7日）邀請行政院長卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，傅崐萁質詢經濟部長龔明鑫時，竟問「對於撤離有什麼因應作為」，龔明鑫回應：「撤離的話不是我們經濟部所主管的範圍」，讓傅崐萁一時沉默，立刻轉頭質詢國防部長。

    國民黨立院黨團總召、花蓮立委傅崐萁今於立法院會質詢期間，逐一點名內閣各部長上台砲轟，但頻遭到部長反殺，傅崐萁質詢經濟部長龔明鑫，質詢在堰塞湖潰壩前有什麼因應作為，龔明鑫對此回應，把河道清淤40萬噸、堤防加高、加固，相關機具都布建好。

    不料傅崐萁竟再問「對於撤離有什麼因應作為」，龔明鑫無奈苦笑回應：「撤離的話不是我們經濟部所主管的範圍」，讓傅崐萁一時沉默，立刻轉頭質詢國防部長。

    網狠酸：「什麼時候經濟部也管各縣市的撤離，到底有多焦慮，才會問出這麼愚蠢的問題。」許多網友紛紛表示，「已經找不到地方可以甩了」、「這問題應該是問你老婆吧」、「已經甩鍋到亂了分寸」、「四處找浮木」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播