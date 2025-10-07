傅崐萁究責大罵閣員 卓榮泰批：不該把災民對你的氣發在部長身上

針對花蓮光復鄉堰塞湖潰壩事件，國民黨立委傅崐萁今天在立法院施政總質詢時與行政院長卓榮泰唇槍舌戰，更點名批評內政部長劉世芳、農業部長陳駿季等人。（記者劉信德攝）

針對花蓮光復鄉堰塞湖潰壩事件，國民黨立委傅崐萁今天在立法院施政總質詢時與行政院長卓榮泰唇槍舌戰，更點名內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等內閣閣員，逐一指責砲轟，讓卓榮泰不滿表示，傅崐萁應該去問花蓮縣長徐臻蔚，「不應該在這裡問部長，也不應該把災民對你的氣發在部長身上」。

傅崐萁表示，從7月堰塞湖的應變指揮中心成立到現在，所有的部會都在忙大罷免，都忙著做政治操作。卓榮泰說，「委員不要再汙衊了」，堰塞湖的壩體相當長、土質相當鬆軟，當時中央有推估10月底會自然的溢出。而這個情況9月23日請傅崐萁來災害應變中心時有再向他報告過一次，委員也知道。

傅崐萁表示，救災中央是主責，卓榮泰則回應，撤離是地方政府要做的，地方政府要盡撤離的責任。卓榮泰說，如果沒有要求撤離，為什麼各鄉的民政所會來要求他們提報的時間，有的是中午，有的是午夜，更嗆傅崐萁應該去請徐榛蔚一一詢問所有鄉才對，不應該在這裡問部長，「也不應該把災民對你的氣發在部長身上」。

