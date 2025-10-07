為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    館長送百份麥當勞漢堡討好小草 辯「斬狗頭說」遭去頭去尾

    2025/10/07 13:42 記者張文川／台北報導
    網紅館長陳之漢到台北地方法院。（記者王藝菘攝）

    台北地院今開庭審理京華城等案件，傳喚主要被告、前民眾黨主席柯文哲作證，前天在直播時揚言「把賴清德狗頭斬下來」的網紅館長陳之漢，今天中午至北院外圍發送100份麥當勞漢堡給前來聲援的小草，並解釋他「斬狗頭」一說是遭外界去頭去尾，他的原意是要提醒政府 注意中國的精準打擊策略。

    館長本月5日於直播時說「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署證實已簽分他字案展開偵查。

    陳之漢今日中午約12時抵達北院門口，隨後他叫外送的100份麥當勞漢堡也送達現場，請法院外的支持者食用，他受訪時對於斬首事件解釋說，最近他的直播有大量帳號進來洗武統，他說他願意下跪，求中國不要打來，中國要是打過來，台灣會生靈塗炭，「洗了好幾天，我才跟他們吵」。

    館長說，他的直播影片被去頭去尾，他是看到新聞說中國要精準打擊，他才說出那句「他們要斬賴清德狗頭？」他說影片、留言都還在，他在直播裡說得很清楚，卻被說成要砍賴清德的頭，「可以這樣玩嗎？」他在發放午餐後，也和民眾黨主席黃國昌等人開起直播。

