    首頁 > 政治

    館長現身法院黃國昌力挺陪吃漢堡 宛如大型吃播現場

    2025/10/07 13:48 記者王藝菘／台北報導
    民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）在法院外，拿起漢堡開吃播。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）在法院外，拿起漢堡開吃播。（記者王藝菘攝）

    網紅「館長」陳之漢日前在直播中高喊「把總統賴清德狗頭斬下來」，並向中國嗆聲「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，言論引發軒然大波。刑事局已報請檢方偵辦，今（7）日陳之漢現身台北地方法院說明爭議直播內容，場面猶如粉絲見面會。

    陳之漢上午抵達法院時，神情輕鬆，面對媒體提問僅表示：「直播裡面都講得很清楚了。」隨後更豪氣帶來100份麥當勞漢堡招待現場粉絲，讓法院周邊瞬間化身大型吃播現場。

    民眾黨主席黃國昌也到場聲援，強調館長的言論主要是對民進黨政府「倒行逆施」的不滿，並替好友緩頰說：「他直播的時候嘴巴很壞，但從來沒有做過違法亂紀的事。」

    兩人在媒體與粉絲的包圍下，直接拿起漢堡開吃，邊聊邊笑，現場氣氛熱絡，與法院莊嚴的氛圍形成強烈對比。

    民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）在法院外，拿起漢堡在數十台攝影機下開吃播。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）在法院外，拿起漢堡在數十台攝影機下開吃播。（記者王藝菘攝）

    館長跟陳之漢在法院外發送漢堡給粉絲。（記者王藝菘攝）

    館長跟陳之漢在法院外發送漢堡給粉絲。（記者王藝菘攝）

