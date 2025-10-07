為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    通過「拒絕雙十國慶」決議文 台灣國家聯盟：台灣應正名制憲

    2025/10/07 13:35 記者林哲遠／台北報導
    台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席王興煥。（台灣基進提供）

    台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席王興煥。（台灣基進提供）

    台灣基進黨主席王興煥去年受邀參加總統副總統就職典禮時，曾在大會領唱中華民國國歌時拒絕起立，並舉起台灣獨立旗幟，表達拒絕認同中華民國的堅定態度。面對今年雙十節，台灣國家聯盟（TNA）今日（7日）通過「拒絕雙十國慶」決議文，主張台灣的國族慶典，應由台灣人民的主體意識，而非中國道統來決定。

    台灣國家聯盟總召郭重國指出，今年是二戰終戰80週年，上個月美國在台協會（AIT）批評中國扭曲《開羅宣言》、《波茨坦公告》等相關文件，否定中國對台灣擁有主權的錯誤敘事，代表國際社會對於「台灣中國，一邊一國」已經有清晰的認知，他呼籲台灣應開始正名制憲，改國歌、國號等，早日變成一個正常化的國家，脫離中國陰影。

    由台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席王興煥所提交的「拒絕雙十國慶」決議文稱，國慶是國家認同的大典，是國族認同的禮讚，但是對於台灣人民而言，紀念辛亥革命的「雙十」不應該是台灣的國慶。

    決議文主張，「雙十國慶」是中國中華民國道統的展示，它的名稱、象徵與歷史，透過所謂「國慶」再次宣告台灣的主體性仍被壓迫。若持續將武昌起義嫁接為台灣的國慶，則是將台灣鎖進中國的敘事框架，製造台灣認同的錯亂。

    決議文強調，台灣舉辦「雙十國慶」就是與中國綑綁，會導致台灣國家正常化的失敗。所以台灣國家聯盟主張「拒絕雙十國慶」，台灣的國族慶典，必須由台灣人民以清晰的主體意識來決定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播