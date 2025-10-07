通過「拒絕雙十國慶」決議文 台灣國家聯盟：台灣應正名制憲

台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席王興煥。（台灣基進提供）

台灣基進黨主席王興煥去年受邀參加總統副總統就職典禮時，曾在大會領唱中華民國國歌時拒絕起立，並舉起台灣獨立旗幟，表達拒絕認同中華民國的堅定態度。面對今年雙十節，台灣國家聯盟（TNA）今日（7日）通過「拒絕雙十國慶」決議文，主張台灣的國族慶典，應由台灣人民的主體意識，而非中國道統來決定。

台灣國家聯盟總召郭重國指出，今年是二戰終戰80週年，上個月美國在台協會（AIT）批評中國扭曲《開羅宣言》、《波茨坦公告》等相關文件，否定中國對台灣擁有主權的錯誤敘事，代表國際社會對於「台灣中國，一邊一國」已經有清晰的認知，他呼籲台灣應開始正名制憲，改國歌、國號等，早日變成一個正常化的國家，脫離中國陰影。

由台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席王興煥所提交的「拒絕雙十國慶」決議文稱，國慶是國家認同的大典，是國族認同的禮讚，但是對於台灣人民而言，紀念辛亥革命的「雙十」不應該是台灣的國慶。

決議文主張，「雙十國慶」是中國中華民國道統的展示，它的名稱、象徵與歷史，透過所謂「國慶」再次宣告台灣的主體性仍被壓迫。若持續將武昌起義嫁接為台灣的國慶，則是將台灣鎖進中國的敘事框架，製造台灣認同的錯亂。

決議文強調，台灣舉辦「雙十國慶」就是與中國綑綁，會導致台灣國家正常化的失敗。所以台灣國家聯盟主張「拒絕雙十國慶」，台灣的國族慶典，必須由台灣人民以清晰的主體意識來決定。

