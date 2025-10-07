為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄爆美濃大峽谷案 陳其邁喊話中央：明定土石採取法刑責

    2025/10/07 13:19 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市長陳其邁呼籲中央針對土石採取法增訂刑責。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁呼籲中央針對土石採取法增訂刑責。（記者李惠洲攝）

    高雄市近期發生美濃大峽谷盜採砂石、回填廢棄物事件，市長陳其邁今（7）日上午在市議會進行施政報告，提出地方修正自治條例增訂GPS罰責，並建議中央修法明定土石採取法刑責。

    陳其邁指出，高雄市過去推動修正營建剩餘土石方管理自治條例，增訂車輛GPS追蹤，即從源頭A工程出土至B土方場，以及B至最終去處C的過程均需裝設GPS即時追蹤。過去議會審議時，將A至B的罰責拿掉，B至C的GPS又不管，導致載運車輛從A至B至C變得不透明、管理困難，希望修法增定GPS罰責，即時追蹤，並增訂收容處理場所後端管制規定，全程流向管控，追究責任和加嚴管制。

    陳其邁也提及，土方去化場所全台灣嚴重不足，以六都來說，運轉率都到8、9成以上，高市已協調台糖或其他公營企業設立暫存或去化場所，終期目標是港區填海造陸計畫，但要1、2年後才開始啟動，這2年高雄市要處理土方是很頭痛的事，將先求暫置儲存場。

    陳其邁並建請行政院、立法院，土採法增訂刑責、營建剩餘土石方處理方案訂施行細則，才能全面遏止不法。

    陳其邁於施政報告提出土方處理管制加強政策。（高雄市政府提供）

    陳其邁於施政報告提出土方處理管制加強政策。（高雄市政府提供）

