為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吹哨者保護協會應正名「國蔥徵信社」 林智群：黃國昌賺錢還想立貞節牌坊

    2025/10/07 13:17 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌近日捲入「養狗仔」跟監政敵爭議，週刊今爆料，國民黨籍台北市議員張斯綱、新黨議員侯漢廷等人，均為前中央社記者謝幸恩透過藍委王鴻薇助理張凱維轉賣影像的客戶，對此，律師林智群表示，這個「吹哨者保護協會」應該正名為「狗仔協會」或「國蔥徵信社」，又要賺錢還想立貞節牌坊，不好看啦！

    台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌受訪時說，這問題本身非常可笑，完全沒事實基礎就在潑糞，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料，「從來沒有收受任何一塊錢」，鏡週刊也從他這邊拿不少資料，何時跟鏡週刊收過錢。更可笑的是，用狗仔在斂財的最大集團「不就是鏡集團嗎」，寫這種東西毫無事實基礎。

    林智群在臉書PO文表示，這個「吹哨者保護協會」應該正名為「狗仔協會」或「國蔥徵信社」，又要賺錢還想立貞節牌坊，不好看啦！如果真的是揭弊，應該是有弊案才去追，用協會名義開記者會，而不是跟拍、偷拍政敵，再把照片賣給別人，這就是狗仔的行為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播