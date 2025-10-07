吹哨者保護協會應正名「國蔥徵信社」 林智群：黃國昌賺錢還想立貞節牌坊

民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

民眾黨主席黃國昌近日捲入「養狗仔」跟監政敵爭議，週刊今爆料，國民黨籍台北市議員張斯綱、新黨議員侯漢廷等人，均為前中央社記者謝幸恩透過藍委王鴻薇助理張凱維轉賣影像的客戶，對此，律師林智群表示，這個「吹哨者保護協會」應該正名為「狗仔協會」或「國蔥徵信社」，又要賺錢還想立貞節牌坊，不好看啦！

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌受訪時說，這問題本身非常可笑，完全沒事實基礎就在潑糞，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料，「從來沒有收受任何一塊錢」，鏡週刊也從他這邊拿不少資料，何時跟鏡週刊收過錢。更可笑的是，用狗仔在斂財的最大集團「不就是鏡集團嗎」，寫這種東西毫無事實基礎。

林智群在臉書PO文表示，這個「吹哨者保護協會」應該正名為「狗仔協會」或「國蔥徵信社」，又要賺錢還想立貞節牌坊，不好看啦！如果真的是揭弊，應該是有弊案才去追，用協會名義開記者會，而不是跟拍、偷拍政敵，再把照片賣給別人，這就是狗仔的行為。

