檢方追問隨身碟檔案 柯文哲拒答16題卻頻漏餡

京華城案，前民眾黨黨主席柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

台北地院今天開庭審理涉京華城弊案，傳喚前台北市長、前民眾黨主席柯文哲作證，檢方開門見山追問柯文哲的隨身硬碟「工作簿」 檔案內容，柯承認隨身碟是他的，但內有上萬個檔案，很多他都沒看過，檢方追問「工作簿」上記載的金主、金額，柯文哲連續拒絕回答16次，檢察官提示金主、中間人的證詞追問，柯則答稱不清楚、不記得，強調收到的錢都用於選舉，帳務細節他不清楚，絕對沒有帶回家或挪為私用，但也不經意露餡證實工作簿的數字是金錢、人名是金主。

柯文哲一開始就說他今天被告轉證人，若問到他的涉案情節，他會拒絕證言；檢察官提問時，尊稱柯文哲為「柯市長」，柯文哲說「叫我柯P比較親切」，引發全場笑聲，檢察官一度配合改稱「柯P」，但後來又改回慣用的柯市長。柯說他今天被告轉為證人，自己的證言不就要證明他自己有罪嗎？審判長說程序仍須進行，柯說「程序很清楚，邏輯很奇怪」，表明如果問到他所涉的事實，他會拒絕證言。

請繼續往下閱讀...

檢方直接切入隨身碟主題，柯文哲說昨天早上吃什麼，現在都已忘記，幾年前的事已記不清楚，他的大原則是遵守SOP（標準作業程序），沒那麼多心思，批評檢察官先把人押起來，再從扣到的隨身碟、手機裡找證據、編故事、找證人，柯還說隨身碟裡有「中華民國一半的國家機密」，包括美中談判的資料，質疑檢察官對他政治偵防。

在檢方提問之下，柯文哲承認隨身碟上貼的「2月23日備份」標籤，看字跡應該是他的字，硬碟應該是從他兒子房間裡的抽屜搜出來的，其他沒有印象。柯並再次離題，質疑還沒出現在法庭上的資料先出現在週刊媒體上，批檢察官「你們有什麼資格問我問題？」

檢方接著追問隨身碟中「2024財務」資料夾中的8個檔案、4張支票照片等，柯文哲表示不清楚，他也是第一次看到，資料應該是整批存放，他有問妻子陳佩琪，家裡沒有金流，「我知道檢察官問這題是要害我，我要怎麼回答？我為什麼要跟你講那麼多？」

檢方再翻出疑為帳冊的「工作簿」excel檔案，詢問柯是否認識名單上的人、有無捐款、如何交付、用途，柯文哲接連表示「拒絕回答」共16次，一部分則答稱不記得、不清楚、沒印象，期間他不斷跳針強調，錢都用在選舉上，絕對沒有私用，他不管帳，不清楚記帳細節。

柯文哲說他不認識東森集團董事楊建國，不知道楊用公司名義捐2張共100萬元支票，看筆錄才知道有這個人；柯承認認識會計師范有偉，但對於是否金錢往來，柯拒答；檢方提出范的偵查時證詞稱，柯親自到他家地下停車場，從他的後車廂拿走500萬現金，對此，柯咳了兩聲後答稱「范是我的好朋友，這是我和他的事，他也會幫我」，但柯隨即又警覺起來，「我不需要講這個，我拒絕回答」。

檢方問到基隆市長謝國樑透過邱佩琳轉交謝母的200萬元，柯文哲也拒答，稱邱佩琳有幫他選舉募款，細節他不清楚；柯對於文華東方董事林命群交給邱佩琳的200萬元，也是答稱沒有印象，但一定是用於選舉。

檢方問及博弈教父陳盈助透過左右手邱清章帶300萬元至台北市長室、柯文哲「踩飛輪」收下一事，柯文哲說他不認識邱清章，邱來作證時才想起來，邱是競總主任周芳如介紹的，他卸任市長前，向周芳如說要成立辦公室，請周幫他募集裝潢費，後來捐款的人想要見他，想讓他知道是誰捐的，於是周就把邱帶到市長室找他，他隔天就把錢轉交給周芳如，後來才知道是陳盈助的錢，「我只是轉手的角色而已，這也適用妙天的那一筆，我只是轉手，沒有帶回家或挪為私用」。

但檢方提示周芳如的筆錄，周芳如說是「橘子」徐芷瑜將300萬元交給她，柯回稱，他在看守所想了一整年，還是想不起來，用途就是選舉，細節只記得大概，印象不深。

柯文哲間續拒答16次，卻又嘴快回答檢方多道追問，急死律師和幕僚，坐在旁聽席的陳智菡忍不住低聲向一旁的同仁抱怨「哎，不要再講了」，還有一名女小草憤而重甩法庭門離席。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法