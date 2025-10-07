賴總統登美國人氣節目 涉外人士：深化台美戰略溝通的靈活佈局

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，副總統蕭美琴期間也接見訪團一行。（總統府提供）

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，副總統蕭美琴期間也接見訪團一行，涉外人士指出，面對川普2.0帶來的新局與挑戰，賴政府以更靈活彈性的溝通戰略出發，任何能持續深化台美溝通的管道，如非典型談話節目都列入佈局，向美國社會、美國總統普直接展現台灣態度，可謂賴的一步靈活好棋。

賽斯頓與崔維斯主持的廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」是美國近年最具影響力的保守派廣播節目之一，深入剖析美國與全球新聞，涵蓋政治、經濟、國家安全與文化戰爭等議題，也經常穿插與政壇要角、學界專家或媒體人物的深度訪談。據統計，該節目每週流量達600至800萬人次不等，在美有超過400個電台、YouTube及Podcast等平台放送，在共和黨支持者與保守派聽眾間具有廣泛影響力，被視為美國右派輿論風向球。

此次賴清德總統接受遠道訪台的賽斯頓專訪，從台灣在全球人工智慧發展中的關鍵角色、中國片面升高的緊張局勢、未來台美關係如何深化合作等議題進行交流，可以說是以台灣總統身份向美國傾保守派聽眾、乃至於整體美國社會明確闡述台灣立場，別具意義。

涉外人士表示，賴總統跳脫傳統媒體的選擇、接受當前全美超高人氣談話節目專訪，藉由該節目輻射出去的廣大放送平台及其在美受歡迎程度，借力使力直接與超過百萬名美國聽眾溝通對話，深入美國社會基層群眾。

涉外人士指出，從賴蕭二人的規劃安排亦不難看出，面對川普2.0帶來的新局及挑戰，賴政府係以更為靈活彈性的溝通戰略出發，不只要面向傳統主流媒體之餘，舉凡任何將持續深化台美溝通交流管道如非典型談話性節目，也都可能成為賴總統的戰略溝通佈局之一，向美國社會戰略清晰表達台灣立場，也不乏直接向美國總統川普展現台灣態度之意味，可謂賴的一步靈活好棋。

賽斯頓是知名MAGA人士，據了解，賽斯頓與川普子女關係密切，也曾多次訪問川普總統。曾任美國中央情報局（CIA）分析員，專注於反恐、中東和伊拉克事務，後來在紐約警察局情報部門服務，主要處理反恐與激進化問題。隨後賽斯頓投身媒體，曾在保守派媒體《TheBlaze》擔任國家安全編輯並主持節目，其專業知識與清晰條理，為他建立了「保守派國安評論員」的形象。

