高市早苗有望接任首相 外交部：盼日本持續挺台加入CPTPP

日本眾議員高市早苗有望成為日本首相，我國外交部今日被詢問，是否會藉此機會敦促高市早苗支持台灣加入CPTPP。（美聯社）

曾表態認同「台灣有事就是日本有事」的高市早苗，上週獲選為自民黨總裁，有望成為日本首位女首相。針對我國是否會藉此機會敦促高市早苗支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部發言人蕭光偉今（7）日表示，盼日本政府持續發揮領導力，支持台灣早日加入CPTPP，將有助促進區域繁榮與發展。

蕭光偉今日於外交部例行記者會說明，有關台灣加入CPTPP一事，台灣絕對符合「奧克蘭三原則」的高標準及具有遵守貿易承諾的良好紀錄，而日本是目前CPTPP成員國中聲援台灣力道最強勁的國家，歡迎台灣加入CPTPP也是日本政府既定立場。

蕭光偉表示，期盼日本持續發揮領導力，對於台灣早日加入CPTPP給予更大的支持與協助，相信台灣的加入將有助促進區域的繁榮與發展。

蕭光偉也指出，日本與台灣是共享普世價值的理念相近夥伴，近年雙方在各領域都有密切深厚的合作，雙邊經貿關係也很緊密，相信台日若能達成雙邊貿易協議，將能對雙方互惠互利。

蕭光偉指出，台日互為第3大及第4大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額約723億美元，經貿關係緊密，同時產業也具高度互補性，我國近年來已藉由「台日經貿會議」等平台與日方簽署多項重要經濟合作協定或備忘錄，以「堆積木」的方式持續累積台日經貿實質成果，營造簽署台日「經濟夥伴協定」（EPA）有利環境，我國持續籲請日方參考「台美21世紀貿易倡議」及「台英深化貿易夥伴關係協議」，與我國就洽簽台日EPA展開協商，深化台日經貿關係及強化供應鏈韌性。

