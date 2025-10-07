白河水庫排砂不當清淤 白委偕農民籲水利署改善

民眾黨立委陳昭姿今陪同台南在地農民召開記者會指出，台南前瞻計畫白河水庫排砂工程及多年不當清淤，造成急水溪中下游嚴重淤積。（記者廖振輝攝）

台南前瞻計畫白河水庫排砂工程及多年不當清淤，造成急水溪中下游嚴重淤積。民眾黨立委陳昭姿今陪同在地農民召開記者會指出，今年豪大雨接連來襲，農作及民宅受損，更有丹娜絲風災廢棄物堆置於國防部土地，迄今仍未清除，揚塵吹落至鄰近農地，農地種植受嚴重影響，要求相關單位盡速研擬有效的急水溪治水方案。

農民張令騰指出，台南市急水溪中游地區過去60年來未見有效疏濬，2023年前東山青葉橋疏浚土方從未清運，颱風大水沖往中游，導致中游泥沙堆積超過5公尺，河床逐步墊高，結果農地被迫成為「免費滯洪池」，高經濟作物無法再種，居民的房屋及農業設施更面臨隨時可能被沖刷損壞危機。

張令騰批評，政府這種行政錯誤及不作為，使得農民農地淹水範圍逐年擴大，只能被迫放棄高經濟作物的耕作；如今不僅農業生計徹底崩潰，附近居民的房屋也屢遭洪水淹沒，甚至面臨被沖刷進懸崖的生死威脅。

「2024年凱米颱風期間，急水溪水位暴漲，僅差10公分就要淹沒全部農地與價值兩千萬元的農業設施。」張令騰感嘆地說，最終農地部分高處被沖刷流失，面積縮減，長期經營的心血面臨毀滅性打擊，2020年至今曾多次跟第五河川分署陳情反映泥沙淤積嚴重，但河川局至今都無法提出具體解決方案，並刻意逃避他們多年來上游排沙排水，且沒清運上游疏濬土方對中游地帶的法定賠償責任。

此外，張令騰透露，他的農地在台南市白河區烏樹林段1-3號國防部兵營兵營旁邊，南市府決議場地放置廢棄物時並沒知會附近居民與農民，因為堆置過程產生大量灰塵與煙霧，影響周邊農地農民呼吸困難，也造成公共安全問題，包括挖土機操作不慎，經常有大型磚塊掉落在嘉南大圳走道，導致汽機車多次擦撞，甚至侵害農地。

台灣水資源保育聯盟理事長、監督施政聯盟召集人陳椒華說，「白河區農民向本聯盟陳情後，我也多次前往現勘，的確看到急水溪河床淤積嚴重」，簡直就要成為「馬太鞍溪第二」。她要求，白河水庫應停止繞庫排砂，白河水庫集水區應嚴管不當開發，也應對農民損失及民宅地基掏空道路淹水等進行賠償。

陳昭姿強調，水利署可以有哪些措施去保護急水溪周圍農田，對於白河水庫及急水溪的治理如何檢討，稍後請水利署說明；此外，有關急水溪淤積導致每次大雨、颱風造成鄰近農路淹水中斷，水利署、農業部及台南市農業局要如何協助，也請各個單位應該要重視並盡快改善。

對此，經濟部水利署回應，早期疏濬量較少，主因是急水溪大部分土地屬私有地，因此採取拓寬河道的排程來加大疏濬量。此外，針對農民的需求，水利署今年會啟動集水區檢討，將在地方召開說明會，並聽取在地農民的意見。

