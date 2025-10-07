高市議會開議首日爆怒氣 藍營怒喊陳市府「有事就推、沒事就催」

國民黨高雄市議員白喬茵拿著馬頭山的土要送給市長陳其邁。（記者李惠洲攝）

高雄市議會今（7）日開議，上午進行國民黨團質詢時，嘲諷陳其邁市府「力推觀光」，短短2個月高雄出現3大奇景，包括美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場，指陳其邁「做沒半步？只會震怒！」在陳其邁在回應查察案件數時提及2019年韓國瑜市長時期未開罰，導致國民黨團不滿怒批陳市府「有事就推、沒事就催」。

鍾易仲質詢指出，美濃大峽谷市長說要徹查到底是作秀，最大元兇就是陳其邁市府團隊，指「公廁數夠誰會隨地小便」，高雄市有12家土方場，至2029年全市授權可處理量僅有5分之1，其餘5分之4只能違法亂倒。

白喬茵針對馬頭山被傾倒2800公噸的含鉛和營建廢棄物，指今年2月20日追查到，但市府到9月才去現場採檢水和空氣，期間該揮發都揮發掉和滲入都滲入了；陳其邁回應，目前檢查數字水和土壤是正常，但白喬茵指檢測有超標，陳其邁稱議員的數字不是專業的標準數字，白喬茵因此怒批陳其邁混淆視聽。

後續陳美雅問陳其邁，高雄市針對回填土方夾雜廢棄物案件查察了多少件？陳其邁舉2019年10月、2019年3月2件為例，並指查無裁罰記錄，且當時的市長是韓國瑜，遭陳美雅怒批可恥，還在扯韓國瑜，雙方你一言我一語回嗆，陳美雅和拿著「陳其邁震怒丸」的許采蓁往前走向陳其邁時，有民進黨議員也走向前，結果引發國民黨團不滿，現場要求質詢時間暫停，但未聽到議長康裕成說回覆15秒時間，怒批長陳其邁、議長康裕成藐視議會並爆發口角，最後齊喊「陳市府有事就推、沒事就催」。

國民黨高市議員陳美雅、許采蓁拿著陳其邁震怒丸怒指市長只會震怒，民進黨高雄市議員鄭孟洳和李雅慧也向前。（記者李惠洲攝）

議員陳美雅與議長康裕成因對質詢時間爭議爆發口角。（記者李惠洲攝）

