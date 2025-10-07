為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林國成稱美濃盜採砂石案「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要污名化

    2025/10/07 12:29 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（右）。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（右）。（記者劉信德攝）

    美濃吉洋地區爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞，網友在Google高雄地圖上標出「美濃大峽谷」新地標，有臉書粉專將其改為「邁瑩大峽谷」（市長陳其邁、立委邱議瑩），用諧音梗嘲諷。民眾黨立委林國成今（7日）於施政總質詢時，出示「邁瑩大峽谷」的照片要求行政院長卓榮泰加強防範，備詢的內政部長劉世芳說，檢調在處理，但請不要污名化，因為那不叫「邁瑩大峽谷」，不要污名化高雄市長跟立委。林國成聞言反嗆，「報章媒體都這樣寫，你叫我不能用這個，還要你來糾正我」。

    林國成表示，高雄盜採砂石問題都可以防範，卓揆若下令，該是地方執行就執行，該是中央督促就督促，身為最高行政首長，執政好與壞，卓揆要負很大責任，所以建議處理盜採砂石破壞環境問題，要有標準作業程序。

    劉世芳表示，高雄部分正在處理，檢調在處理，但請不要污名化，因為那不叫「邁瑩大峽谷」，不要污名化高雄市長跟立委。林國成說，「你們又在政治，現在人家這樣，我講這樣有什麼錯，報章媒體都這樣寫，妳告訴我有什麼錯」？

    劉世芳說，她是要告訴委員請不要污名化，因為那邊的地理位置不叫這名字（指邁瑩大峽谷）；林國成不滿說，「報章媒體都這樣寫，你叫我不能用這個，還要你來糾正我」；劉世芳說，尊重委員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播