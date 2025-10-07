林國成稱美濃盜採砂石案「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要污名化

行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（右）。（記者劉信德攝）

美濃吉洋地區爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞，網友在Google高雄地圖上標出「美濃大峽谷」新地標，有臉書粉專將其改為「邁瑩大峽谷」（市長陳其邁、立委邱議瑩），用諧音梗嘲諷。民眾黨立委林國成今（7日）於施政總質詢時，出示「邁瑩大峽谷」的照片要求行政院長卓榮泰加強防範，備詢的內政部長劉世芳說，檢調在處理，但請不要污名化，因為那不叫「邁瑩大峽谷」，不要污名化高雄市長跟立委。林國成聞言反嗆，「報章媒體都這樣寫，你叫我不能用這個，還要你來糾正我」。

林國成表示，高雄盜採砂石問題都可以防範，卓揆若下令，該是地方執行就執行，該是中央督促就督促，身為最高行政首長，執政好與壞，卓揆要負很大責任，所以建議處理盜採砂石破壞環境問題，要有標準作業程序。

劉世芳表示，高雄部分正在處理，檢調在處理，但請不要污名化，因為那不叫「邁瑩大峽谷」，不要污名化高雄市長跟立委。林國成說，「你們又在政治，現在人家這樣，我講這樣有什麼錯，報章媒體都這樣寫，妳告訴我有什麼錯」？

劉世芳說，她是要告訴委員請不要污名化，因為那邊的地理位置不叫這名字（指邁瑩大峽谷）；林國成不滿說，「報章媒體都這樣寫，你叫我不能用這個，還要你來糾正我」；劉世芳說，尊重委員。

