受害廠商控「全真瑜伽」涉中資 盼政府徹查資金來源

民進黨立委吳沛憶、台北市議員許淑華今天舉行「全真瑜珈爆倒閉！小廠商遭誘騙隱瞞真相，千萬欠款血本無歸！北市勞動局消極作為，員工權益求助無門」記者會。（記者廖振輝攝）

知名連鎖品牌「TRUE YOGA全真瑜珈健身」無預警歇業引發輿論譁然。民進黨籍民代今天偕同受害廠商召開記者會。一名廠商代表指出，全真背後的投資者包括「華控康泰」，該公司為山西省政府投資的香港國營企業，他痛批中國打著「兩岸一家親」的口號，欺負台灣民眾和廠商，盼政府徹查資金來源。

立委吳沛憶、台北市議員許淑華今天在立法院偕同7家受害廠商代表召開「全真瑜珈爆倒閉！小廠商遭誘騙隱瞞真相，千萬欠款血本無歸！北市勞動局消極作為，員工權益求助無門」記者會。

許淑華表示，今年9月25日勞動局前往調查全真瑜伽，卻因大門深鎖無功而返，但調閱資料後發現，早在9月15日期間勞動局就接獲拖欠薪資的投訴，卻遲遲拖至9月25日才前往調查，此時全真公司早已人去樓空；更離譜的是，今年5月，就有員工檢舉全真瑜珈有拖欠薪資的問題，勞動局6月進行檢查，違規屬實7月開罰2萬元，她批評，面對早有違規紀錄不是初犯的全真瑜伽，勞動局仍不積極處理，導致勞工權益受損。

吳沛憶認為，全真瑜伽公告歇業時未通報大量解僱，涉及違反「大量解僱勞工保護法」，全真在多個縣市皆有分館，有上百名員工受波及，勞動部和縣市政府需全盤掌握欠薪情形、追蹤進度及提供就業輔導。她要求，勞動主管機關主動提供勞工所需訴訟及必要生活費用，並以專案協助、研議更完善的預警制度，落實政府保障民眾勞動權益的責任。

一名拆除工程廠商代表說，現在政府都只有保障會員，陽信銀行信託也僅有優先返還會員的款項，廠商積欠的費用都是幾十萬、幾百萬，「我們廠商的損失誰要賠償？」他提到，全真曾經揚言說，只要他們開記者會，後面尾款一毛錢都不給，呼籲檢警盡快追查內部高層員工，將詐騙吸金集團繩之以法。

一名清潔公司廠商代表表示，他從今年3月接起場館的清潔維護，全真從4、5月開始拖欠款項，直到7月底才還款。他指出，全真背後的投資者有「華控康泰」，這是一間國營企業，也是香港的上市公司，它背後是山西省政府投資的公司，批評中國打著「兩岸一家親」的口號，卻欺負台灣民眾和廠商，請求政府主持公道。

台北市政府勞動局科長洪三凱回應，全真5月遲付工資，因此勞動局7月31日裁處罰款2萬元；對於9月15日、9月16日的投訴，勞動局當然可以立刻實施檢查，但檢查結果未必對勞工有實質幫助，因此勞動局希望透過調解，讓勞工可以獲得薪資的回復。

勞動部勞動關係司科長金士平說，全真員工有500人，經統計，目前大概有100多位的勞工跟地方申請調解，並持續增加中，呼籲勞工朋友盡快跟勞工局聯繫，如果後續調解不成立，針對工資和資遣費可以透過墊償的機制保障勞工債權。

運動部產業及科技司副司長劉姿君提到，台北市政府已經召開相關會議，行政院消保處明天也會召開兩場會議協助解決。

知名連鎖品牌「TRUE YOGA全真瑜珈健身」無預警歇業引發輿論譁然。（資料照）

