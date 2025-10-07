吳石被KMT槍斃前寫下「台灣必歸」？學者：中共藉諜戰劇促統

中共官方近期開播潛台諜戰劇「沉默的榮耀」，該劇由中國國安部、國台辦指導，刻劃中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石的「密使一號」案。圖為「中央日報」當年頭版刊登國防部處決吳石四叛逆的新聞。（記者陳鈺馥翻攝）

中共官方近期開播潛台諜戰劇「沉默的榮耀」，該劇由中國國安部、國台辦指導，刻劃中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石的「密使一號」案。學者今日分析，劇中稱吳石被國民黨槍決前寫下「台灣必歸」，恐怕是中共為了統戰需要所做的宣傳。

「沉默的榮耀」9月30日在中共官媒《央視》開播，中共官方聲稱，「這部獻禮國慶大劇，是新中國成立以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題影視作品」。基於真實歷史事件創作，以吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等人物為原型，呈現一段波瀾壯闊的諜戰「史詩」。

值得注意的是，中共製作的「沉默的榮耀」諜戰劇，片中多數人物為真名真姓，情節主線符合中共歷史紀錄。1949年8月，任職國民政府福州綏靖公署副主任吳石，暗地為中國共產黨工作，蔣介石調他赴台升任國防部參謀次長。

吳石與中共華東局女情報員朱楓、國防部中將陳寶倉、副官聶曦等人緊密配合，在數月內多次傳遞絕密軍事情報到中國，幫助共軍在多次戰役中研判敵情，但遭到「出賣」而被捕。

中共宣傳稿指出，「雖然國民黨用盡酷刑逼供，吳石在牢房中用鮮血寫下『台灣必歸』四個大字」。1950年，4人被以「為中共從事間諜活動」的罪名被判死刑，此為「密使一號」大案。

不過，根據我國監察院2019年的調查，吳石執行死刑過程有三大疑點：一、吳石槍決前照片顯示其右臉頰有一顆像痣的大黑點，其他生前照片則無任何黑點。二、吳石槍決前、後均由側面照相，與其他死刑犯由正面照相者有違。

三、吳石遺囑報載係在獄中書寫，卻由軍法局於槍決2個月後，在畫冊內發現而通知家屬領回，且卷內查無遺囑內容，有違常理。亦與陳寶倉等人係宣判後，在法庭書寫遺囑嗣由家屬等人領回者不同。監院將吳石死刑執行前後照片各1張，以及網路取得的吳石生前照片共3張，函請刑事局、調查局、警大鑑定，均因送鑑照片品質不佳或無專業人員器材，無法鑑定是否為同一人，該案尚無證據足證執行死刑者非吳石本人。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共把吳石封為「密使一號」，對中共而言是一位相當重要的間諜。吳石案錯綜複雜，兩岸當時都在做諜報戰，保安司令部及警備總部極力剷除企圖顛覆中華民國政府的匪諜，到底吳石執行死刑前，是否有寫下「台灣必歸」，恐怕是中共為了當前統戰需要所做的宣傳。

洪敬富指出，中共在號召「心向祖國」、心向共產黨政權的人，透過諜戰劇彰顯「台灣本來就是中國一部分」，劇中刻意提及「台灣必歸」恐怕是為了服務中國政治的需要，中共國安及宣傳部門藉由戲劇訴求「台灣當歸」。

洪敬富分析，中共想呈現的是，像吳石這樣的人都為了祖國統一犧牲生命，連當到國防部參謀次長中將的吳石都會叛變，台灣的軍官要知道民族的大是大非，用政治的愛國情懷來促進統一，企圖影響情報單位的軍官，但研判效果有限，台灣要防範的主要還是中共透過金錢、情色的拉攏。

