為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    作證被問「小沈已給過」 柯文哲：只是要拒絕黃珊珊募款計畫

    2025/10/07 12:11 記者張文川／台北報導
    京華城案，前民眾黨黨主席柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

    京華城案，前民眾黨黨主席柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

    台北地方法院審理京華城容積率等案，今天開庭上演重頭戲，傳喚主要被告、前台北市長柯文哲作證，檢方問到2023年11月3日柯文哲傳給黃珊珊的簡訊「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，柯文哲答稱沈慶京2023年居間奔走力促藍白合，黃珊珊提議向企業募款以因應大選前2個月的財務需求，但柯考慮後決定走小草路線，「小沈已給過」簡訊的意思，就只是在拒絕黃珊珊的募款計畫。

    當時的總統競總總幹事黃珊珊說大選前最後2個月要花很多錢，廣告、活動都很花錢，電視廣告也漲價，黃珊珊提議向企業家募款，但他考慮後決定走小草路線，拒絕黃珊珊的向大公司募款的提案，放棄黃的募款計畫，也不舉辦傳統的募款餐會。

    柯文哲說，他和沈慶京密集見面的時段，集中於2023年5、6月，目的是為了藍白合，沈慶京居中牽線奔走，提供很多意見，這是政黨政治的幕後故事，期間他和沈慶京聊天，得知一些企業家的財務也不是很好，所以就不想麻煩大家，決定不向企業募款，「事情就是這樣」，柯認為檢察官從一通簡訊開始編故事。

    柯文哲說，那段和沈慶京密集見面的時間，都是在跑完行程、晚上10點後才過找沈，聊的都是風花雪月、八千里路雲和月，還有沈的女朋友們。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播