作證被問「小沈已給過」 柯文哲：只是要拒絕黃珊珊募款計畫

京華城案，前民眾黨黨主席柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

台北地方法院審理京華城容積率等案，今天開庭上演重頭戲，傳喚主要被告、前台北市長柯文哲作證，檢方問到2023年11月3日柯文哲傳給黃珊珊的簡訊「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，柯文哲答稱沈慶京2023年居間奔走力促藍白合，黃珊珊提議向企業募款以因應大選前2個月的財務需求，但柯考慮後決定走小草路線，「小沈已給過」簡訊的意思，就只是在拒絕黃珊珊的募款計畫。

當時的總統競總總幹事黃珊珊說大選前最後2個月要花很多錢，廣告、活動都很花錢，電視廣告也漲價，黃珊珊提議向企業家募款，但他考慮後決定走小草路線，拒絕黃珊珊的向大公司募款的提案，放棄黃的募款計畫，也不舉辦傳統的募款餐會。

柯文哲說，他和沈慶京密集見面的時段，集中於2023年5、6月，目的是為了藍白合，沈慶京居中牽線奔走，提供很多意見，這是政黨政治的幕後故事，期間他和沈慶京聊天，得知一些企業家的財務也不是很好，所以就不想麻煩大家，決定不向企業募款，「事情就是這樣」，柯認為檢察官從一通簡訊開始編故事。

柯文哲說，那段和沈慶京密集見面的時間，都是在跑完行程、晚上10點後才過找沈，聊的都是風花雪月、八千里路雲和月，還有沈的女朋友們。

