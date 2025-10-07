館長直播嗆斬首總統 賴清德：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

網紅「館長」陳之漢說「把賴清德狗頭斬下來」，總統賴清德回應，發表仇恨言論、訴諸暴力動員，對國家沒有好處。（記者吳柏軒攝）

網紅館長陳之漢日前直播提及兩岸議題時，脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，引發輿論譁然；對此，總統賴清德回應，這個時候最不需要發表仇恨言論、訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，才不會辜負人民的期待。

館長在5日開直播時，談到國民黨主席辯論時，批評台灣政治「爾虞我詐，每天像連續劇一樣好看」；在中國網友提到「武統」與「精準斬首」行動時，他回應「兄弟我不怕，我等你，兩岸一家親，我們都是中國人，我挺你！」甚至在談話尾聲突喊「把賴清德狗頭斬下來」，並向中國喊話「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊。」

對此，賴清德今日上午出席「國家太空中心福衛八號『齊柏林衛星』起運典禮」，會前被媒體詢問時回應，台灣這個時候需要的是愛心、需要的是團結，而不是發表仇恨言論甚至訴諸暴力。「我從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟蔡英文總統共同讓國家更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好。」

賴清德指出，國家在進步，世界已經看見台灣，世界也肯定台灣，我希望全體國人不分朝野，對台灣都要有信心，不應該是非不分，也不應該推諉塞責，大家都應該要尊重憲法、遵守法律，團結為了國家繼續打拚。

賴清德強調，這個時候最不需要發表仇恨言論、訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，才不會辜負人民的期待。

