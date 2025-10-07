為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共切斷英駐中使館供水迫批准興建大使館 汪浩：要求對台理性溝通太天真

    2025/10/07 13:18 即時新聞／綜合報導
    抗議人士在英國倫敦前皇家鑄幣廠前高舉標語牌，反對中國擬在此興建超級大使館。（路透資料照）

    抗議人士在英國倫敦前皇家鑄幣廠前高舉標語牌，反對中國擬在此興建超級大使館。（路透資料照）

    英國《每日郵報》5日報導，消息人士透露，中國有時會關掉英國駐北京大使館的供水，以迫使英國政府批准中國在倫敦前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）興建超級大使館的計畫，據稱此舉是中國國家主席習近平為施壓英國政府而採取的最新策略。對此，作家汪浩表示，當中國對另一個安理會常任理事國尚且採取如此對立的姿態時，要求台灣在戰爭與和平之間與之「理性溝通」，豈非過於天真？

    汪浩在臉書PO文表示，英媒報導，北京疑以切斷供水方式向英國駐華使館施壓，企圖迫使英方批准中方在倫敦興建「超級大使館」。此舉若屬實，無疑令人想起1967年紅衛兵火燒英國代辦處的歷史鬧劇。當年的暴力是毛澤東的外交災難，如今的施壓則是習近平的戰狼外交，手段雖變，邏輯未改——以蠻恨取代理性、以對抗掩飾自信不足。

    汪浩指出，外交是國家文明的鏡子。《維也納外交關係公約》明確保障各國使館的運作與尊嚴。若一個大國以報復手段處理分歧，不僅損害國際形象，也暴露獨裁者的不安與封閉。當前中國外交的強硬化，使「戰狼」成為外界對其最鮮明的印象，削弱了原可藉對話化解矛盾的空間。

    汪浩直言，更值得警惕的是，當中國對另一個安理會常任理事國尚且採取如此對立的姿態時，要求台灣在戰爭與和平之間與之「理性溝通」，豈非過於天真？

