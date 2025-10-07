被爆花4萬買「國昌偷拍狗仔照」！侯漢廷嗆：過去爆料跟黃國昌沒有半毛錢關係

侯漢廷稍早受訪時強調，自己完全不認識謝姓記者，跟她完全沒有接觸，與民眾黨主席黃國昌更是完全沒有私下的聯繫方式，過去的所有爆料，跟黃國昌也沒有一丁點、半毛錢的關係。（記者孫唯容攝）

黃國昌組狗仔隊風暴越演越烈，今（7）日週刊再度爆料，國民黨議員侯漢廷疑似也與黃國昌團隊有接觸，之前爆料前經濟部長郭智輝「快樂宴」大翻車，照片來源就是黃國昌的狗仔團。侯漢廷稍早受訪時強調，自己完全不認識謝姓記者，跟她完全沒有接觸，與民眾黨主席黃國昌更是完全沒有私下的聯繫方式，過去的所有爆料，跟黃國昌也沒有一丁點、半毛錢的關係。

面對記者詢問這些爆料是否是跟鴻薇的張姓助理購買？侯漢廷兩度表示「無可奉告」，並稱可以詢問其他當事人，記者再追問確實在多元的爆料管道內也有包含是購買的資料嗎？侯漢廷再度表示「無可奉告」。

《鏡週刊》爆出擔任黃國昌狗仔團隊的謝幸恩，透過王鴻薇的張姓助理以每件2到4萬元價格不等向國民黨北市議員侯漢廷、張斯綱兜售照片，侯漢廷和友人的對話截圖中也可以看到，侯漢廷坦承「這次出大包啊，那我錯了就認」、「越來越貴」、「4萬」、「花錢挨罵」，該事件就是今年8月侯漢廷爆料的時任經濟部長郭智輝的「快樂宴」，結果遭到經濟部打臉，郭智輝是受到醫界友人邀請出席，短暫致意就離開，而郭智輝也對侯漢廷提告，後續侯漢廷鞠躬超過90度道歉收尾。

面對再度被爆出疑似「買爆料狗仔照」，侯漢廷表示，自己跟謝姓記者完全不認識，也完全沒有接觸，與黃國昌主席更是完全沒有私下的聯繫方式，過去的所有爆料跟黃國昌也沒有一丁點、半毛錢的關係。

侯漢廷說明，在接受多元的爆料管道來源非常正常，「這當中需要查核，所以委託專業的鑑定，甚至是律師的諮詢，本來就需要委託正當的費用」，一切都是合情合理，所以目前為止這些都只是在要利用我來進行藍白的政治攻擊，為了要打擊黃國昌才亂打一通，簡直莫名其妙，所以政治人物的這些不法事情，本來就要受到公開的檢驗，要揭弊民進黨執政的胡作非為，也都是合情合理。

面對上次烏龍爆料事件，侯漢廷說，他當時接收到的資訊是3小時，實際上郭部長只到了1個小時，這部分的爆料失誤是他沒有查證清楚，這部分也向社會大眾、郭部長致歉，本來多元爆料的管道，本來就要盡到查證的義務，「我們錯了就是要認」。

