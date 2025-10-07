美保守派名嘴專訪賴清德 X發文掛台灣國旗讚「文明社會」

美國廣播電視脫口秀主持人賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴總統，傳統基金會亞洲中心資深研究員葉望輝（Stephen J. Yates）及賽斯頓2位胞弟梅森（Mason Sexton Jr）、克茲（Keats Sexton）也與會。（總統府提供）

美國廣播電視脫口秀主持人賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，期間參訪台積電、台灣軍事基地並觀摩軍事演習，深入台灣觀察並發布多篇推文，稱在咖啡店看到消費者如廁時把手機留在座位上、年輕女性獨自穿越公園等，盛讚台灣治安良好、是文明社會，並在貼文放在中華民國台灣的國旗。

據了解，專訪賴清德總統時，傳統基金會亞洲中心資深研究員葉望輝（Stephen J. Yates），主持人賽斯頓及2位胞弟梅森（Mason Sexton Jr）、克茲（Keats Sexton）也在場，訪談結束後又進行1小時閉門會談，氣氛相當熱絡。賽斯頓分享說，美國很多人都讚許台灣民眾很有公民責任感，並以非常尊重的態度相處，治安也非常好，帶給他們很多啟發。

賽斯頓是知名MAGA人士，據了解，賽斯頓與川普子女關係密切，也曾多次訪問川普總統。曾任美國中央情報局（CIA）分析員，專注於反恐、中東和伊拉克事務，後來在紐約警察局情報部門服務，主要處理反恐與激進化問題。隨後賽斯頓投身媒體，曾在保守派媒體《TheBlaze》擔任國家安全編輯並主持節目，其專業知識與清晰條理，為他建立了「保守派國安評論員」的形象。

據了解，賽斯頓採訪過多位重量級美國政要，如參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）、眾議院多數黨領袖史蒂夫（Steve Scalise），以及多位參議員如近日表態支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）的美國聯邦參議院商業、科學暨運輸委員會主席克魯茲（Ted Cruz, R-TX），以及曾要求臉書（Facebook）就是否協助中國針對台灣、香港用戶開發審查工具一事到國會進行說明的共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）外，更多次採訪過美國總統川普。賽斯頓並非川普政府內部官員，但多年來一直是保守派媒體圈中公開支持川普立場的重要聲音，川普也曾公開點名賽斯頓，感謝賽斯頓與他的主持搭檔崔維斯（Clay Travis）為保守派理念發聲。

賽斯頓與崔維斯主持的廣播節目《The Clay Travis and Buck Sexton Show》是美國近年最具影響力的保守派廣播節目之一，節目深入剖析美國與全球新聞，涵蓋政治、經濟、國家安全與文化戰爭等議題，除即時新聞評論外，該節目也常穿插與政壇要角、學界專家或媒體人物的深度訪談。據統計，該節目觀看人次驚人，每週流量達600至800萬人次不等，在美有超過400個電台、YouTube及Podcast等平台放送，在共和黨支持者與保守派聽眾間具有廣泛影響力，被視為美國右派輿論風向球。

此次賴總統接受賽斯頓專訪，從台灣在全球人工智慧發展中的關鍵角色、中國片面升高的緊張局勢、未來台美關係如何深化合作等議題進行交流，以台灣總統身份向美國傾保守派聽眾、乃至於整體美國社會明確闡述台灣立場，別具意義。

賽斯頓訪台期間，深入台灣在地、第一線觀察台灣風土民情，並發布多篇推文。如拜訪台灣咖啡廳時，賽斯頓發文分享「看到有人在咖啡店裡，上廁所時會把手機留在座位上」，問了當地人這樣是不是很正常，當地人則回覆「當然啊，大家都會把手機放著，沒有人會偷」，賽斯頓表示「這就是文明社會」。

另外，他也分享去台北市中心公園散步，觀察到遊樂場充滿歡笑聲、孩子們在草地上自在地跑來跑去、年輕女性獨自穿越林蔭小徑等，表示「沒有人擔心流浪漢、吸毒者、搶劫，或其他更可怕的事情」，稱讚台灣治安良好。在其中一篇推文中，賽斯頓則特別感謝長期友台的美前國安副顧問、現任「傳統基金會」亞洲中心資深研究員的葉望輝（Stephen J. Yates）促成此行訪台，並在貼文裡放上中華民國台灣國旗。

Special thanks to the Obi Wan Kenobi of Taiwan @YatesComms for making it all happen for the Sexton delegation ???????????? — Buck Sexton （@BuckSexton） October 2, 2025

賽斯頓訪台期間深入台灣觀察並發布多篇推文，盛讚台灣治安良好、是文明社會。（圖擷取自X平台）

