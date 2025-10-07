為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    館長喊「斬賴清德狗頭」 民進黨：黃國昌應約束民眾黨及友人

    2025/10/07 11:51 記者陳昀／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    網紅「館長」陳之漢日前在直播說出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。民進黨今指出，以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首、違法聚眾滋事，如今與其密切往來人士又涉威脅賴總統生命安全，黃國昌與民眾黨應約束黨內與友好人士，勿讓暴力、仇恨吞噬台灣。

    民進黨發言人戴瑋姍表示，以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首，到違法聚眾滋事、衝撞官邸，乃至攻擊執法人員，如今與黃國昌、民眾黨密切往來的人士又涉及威脅賴清德總統的生命安全，戴瑋姍呼籲，民眾黨切勿成為社會暴力與仇恨的代名詞。

    戴瑋姍表示，黃國昌主席與民眾黨，應嚴正約束黨內成員與友好人士，停止一再戕害台灣的民主法治，更不該以暴力或恐嚇威脅國家元首，這樣的行為絕非社會大眾所能接受。

    戴瑋姍進一步指出，先前民眾黨集會上，立委林國成曾以粗鄙語言辱罵總統，前黨工更夥同支持者潛入民進黨中央丟擲雞蛋，一連串脫序與暴力行為層出不窮。至今，民眾黨不僅未曾道歉，國民黨也對此保持沉默，對於這樣的失格行徑與默許態度，民進黨深感遺憾，也再次呼籲各政黨共同守護民主價值，勿讓暴力取代理性，勿讓仇恨吞噬台灣。

