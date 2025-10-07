高市早苗「拚命工作」說惹議 矢板明夫：應支持為實現目標而拚的人

日本眾議員高市早苗。（美聯社）

日本眾議員高市早苗本月4日當選自民黨總裁，有望接任首相職位，而高市早苗當選後「我要工作、再工作、一直工作、拚命工作、繼續工作。」的致詞引發議論。日本資深媒體人矢板明夫對此表示，這段話是對自民黨的國會議員說的，這些議員並不是一般的勞動者，是社會的精英、決策者，沒人能強迫他們勞動，我們應該支持那些為了實現目標而拚命努力的人，打造一個「鼓勵奮鬥」的社會。

矢板明夫在臉書PO文表示，10月4日，自民黨新總裁高市早苗當選後致詞時面對自民黨的國會議員們強調：「如果不集結所有人的力量，我們就無法讓這個國家重新站起來。我們要讓所有人都投入工作。要像拉車的馬一樣地努力工作。我自己也會捨棄『工作與生活的平衡』，我要工作、再工作、一直工作、拚命工作、繼續工作。」她以充滿幹勁的語氣如此表達自己的決心，獲得了滿場的掌聲。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，沒想到這段話事後引起風波，由人權派律師組成的「過勞死律師團全國聯絡會議」立刻發表聲明，要求撤回這番發言，認為發言內容否定了政府長期推動的健康職場理念，「使舊時代的精神復活」，「會造成全日本勞動者的勞動環境變差」。

針對這件事，這幾天在日本的網路上出現各種意見。有一些人認同律師團的主張，認為執政黨的領袖這麼說是一種不好的示範。

矢板明夫續指，但是，支持高市早苗的人也有很多。有人說，「我就是被這句話鼓舞的人之一。當然，對於曾遭遇家人因過勞而過世遺族來說，這句話可能會帶來痛苦的回憶，但對更多的人來說，這句話點燃了大家心中的火焰，因為我們深感這30年來的社會停滯，必須要打破」，還有人強調現在日本需要一位能打破長期停滯局面、展現強大領導力的領袖，而且高市早苗的這段話是對自民黨的國會議員們說的，這些議員並不是一般的勞動者，而是社會的精英、決策者，沒有人能強迫他們勞動。

矢板明夫直言，還有人舉出職棒選手大谷翔平的例子。說如果大谷沒有刻苦練習，只考慮「工作和生活的平衡」，絕不可能達到今天的成就。所有成就非凡的人，無一不是經過拚命努力的。如果把這種努力視為「被強迫勞動」並加以否定，那就是錯誤的解讀。我們應該支持那些為了實現目標而拚命努力的人，打造一個「鼓勵奮鬥」的社會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法