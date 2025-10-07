被爆出向藍營兜售狗仔偷拍照 吳靜怡：若涉「黑市情報商品化」威脅國安

媒政治評論員吳靜怡今表示，「黃國昌背後有沒有涉及「黑市情報商品化」，這才是台灣國安最需要擔心的！」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷「狗仔隊」爭議，事件持續延燒。對此媒政治評論員吳靜怡今表示，「黃國昌背後有沒有涉及『黑市情報商品化』，這才是台灣國安最需要擔心的！」

吳靜怡今日於臉書發文提到，黃國昌狗仔兜售照片給藍營立委、議員，這些照片都是邊角料，從5萬到2萬元以下，根本無法承擔媒體所報導的十人團隊成本，但想想，黃國昌集團若涉及「黑市情報商品化」，最大買家會是誰？

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，「這不只是政媒醜聞，而是潛在的「敵對勢力情報代理」，媒體曾揭露『凱思國際』背後有『港資』疑雲，若資金來自境外，等於是境外組織利用「狗仔情報」滲透、干預台灣政治」。

吳靜怡提到，一旦涉及高敏感人物，立委、國安官員、軍事高層，這些黑市資訊甚至可能被轉賣給境外情報單位，對國安是極大威脅。假揭弊真監控，黃國昌把台灣推向情報外包的灰色地帶，跟蹤潘孟安長達一年以上，黃國昌狗仔有沒有可能是一種境內維穩監控系統？「賣照片只是業外微薄的收入，實質上是提供情報，而且搞不好，不只一個潘孟安！」

吳靜怡最後說，「這並不是政媒亂象，而是對台灣民主防衛體系的挑戰，他不只用在政治，還有商業，跳脫政治，誰能接受呢？」

