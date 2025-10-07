為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被爆出向藍營兜售狗仔偷拍照 吳靜怡：若涉「黑市情報商品化」威脅國安

    2025/10/07 11:59 即時新聞／綜合報導
    媒政治評論員吳靜怡今表示，「黃國昌背後有沒有涉及「黑市情報商品化」，這才是台灣國安最需要擔心的！」。（資料照）

    媒政治評論員吳靜怡今表示，「黃國昌背後有沒有涉及「黑市情報商品化」，這才是台灣國安最需要擔心的！」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌陷「狗仔隊」爭議，事件持續延燒。對此媒政治評論員吳靜怡今表示，「黃國昌背後有沒有涉及『黑市情報商品化』，這才是台灣國安最需要擔心的！」

    吳靜怡今日於臉書發文提到，黃國昌狗仔兜售照片給藍營立委、議員，這些照片都是邊角料，從5萬到2萬元以下，根本無法承擔媒體所報導的十人團隊成本，但想想，黃國昌集團若涉及「黑市情報商品化」，最大買家會是誰？

    吳靜怡指出，「這不只是政媒醜聞，而是潛在的「敵對勢力情報代理」，媒體曾揭露『凱思國際』背後有『港資』疑雲，若資金來自境外，等於是境外組織利用「狗仔情報」滲透、干預台灣政治」。

    吳靜怡提到，一旦涉及高敏感人物，立委、國安官員、軍事高層，這些黑市資訊甚至可能被轉賣給境外情報單位，對國安是極大威脅。假揭弊真監控，黃國昌把台灣推向情報外包的灰色地帶，跟蹤潘孟安長達一年以上，黃國昌狗仔有沒有可能是一種境內維穩監控系統？「賣照片只是業外微薄的收入，實質上是提供情報，而且搞不好，不只一個潘孟安！」

    吳靜怡最後說，「這並不是政媒亂象，而是對台灣民主防衛體系的挑戰，他不只用在政治，還有商業，跳脫政治，誰能接受呢？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播