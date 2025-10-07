為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    凌濤指劉世芳訕笑馬太鞍溪橋斷 卓揆：詆毀救災人員非常不可取

    2025/10/07 11:29 記者謝君臨／台北報導
    立法院院會今邀請行政院長卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，卓於會前接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，目前仍在持續進行救災。國民黨智庫副執行長凌濤昨稱中央災害應變中心9月23日的工作會報上，內政部長劉世芳看到馬太鞍溪橋被沖斷發出訕笑聲，痛批是冷血官員。對此，行政院長卓榮泰反批，用這種方式詆毀、妨礙救災人員的工作和士氣，非常不可取。

    立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。卓於會前接受媒體聯訪，針對花蓮救災等時事議題進行回應。

    「不入應變中心，不知應變中心的真面目。」卓榮泰表示，一個永遠不知道應變中心裡面在做什麼事情的人，只用這種方式在詆毀、妨礙整個救災人員的工作和士氣，非常不可取。

    卓榮泰指出，劉部長從7月至今，多長的時間進駐在災害應變中心，這次堰塞湖事件，劉多次在工作會議中，要求地方政府做出應有的防治作為，9月21日更強烈要求一定要提前疏散，要確實做到，地方政府也回應，有做到相當程度，而且說疏散完畢。

    卓榮泰說，上述過程，都是整個應變中心所有人在指揮官的指揮之下，去做的事情，外界如果要批評，也請體諒一下工作人員已經盡責、已經用心，也已經投入那麼長的時間，只用其中一個聲音、一兩個字、一段話、一個畫面，做出這樣的批評，每一個政府人員都無法接受。

