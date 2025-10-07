國慶晚會在台中 盧秀燕大秀「一個燈」稱人潮會爆要排隊

台中市長盧秀燕於市政會議，大秀國慶升旗典禮早鳥禮物。（記者黃旭磊攝）

國慶連假將於9日晚間啟動，台中市長盧秀燕表示，國慶晚會睽違8年後再度與台中舉行，9日晚間於文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，不需索票，4時半開始排隊入場、人潮「會爆掉」，盧秀燕也展示隔天10日於台中市府前廣場舉辦升旗典禮，當天送出6千份燈具「有檯燈、露營燈還有手電筒燈源，非常實用。」

國慶晚會9日晚間6時半，於文心森林公園圓滿戶外劇場開演，盧秀燕說，場內有1萬4千個座位優先安排僑胞及官員，民眾座位有限「會爆掉」，於戶外草坪安排大型螢幕現場直播，僑胞若需探訪親友，有事先離席也會在臨時開放入場，建議最好搭捷運前往。

盧秀燕於市政會議當眾展示燈具，盧秀燕表示，晚會後，10月10日上午8點舉辦國慶升旗典禮，當天清晨6:30開始排隊，民政局準備6千份燈具實用燈具作為早鳥獎勵，有檯燈、露營燈還有手電筒燈源，3種燈源非常實用。

台中市觀光旅遊局長陳美秀說，國慶晚會以「中華民國」、「台灣味」、「台中Style」為三大主軸，齊聚超強卡司祝賀國家生日快樂，先以大場面及編制為「中華民國」慶生，續邀胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱雙王雙后領銜，還有重金屬勁旅血肉果汁機與嘻哈天團玖壹壹首度同台壓軸演出，台中style保證精采。

台中市長盧秀燕說，國慶升旗早鳥燈具「有檯燈、露營燈還有手電筒燈源」。（市府提供）

