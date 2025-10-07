傅崐萁指中央無撤離計畫 卓榮泰嗆：我們搶救生命只有你在搶救政治生命

行政院長卓榮泰嗆國民黨立委傅崐萁，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」。（記者劉信德攝，本報合成）

國民黨立委傅崐萁今天就花蓮縣光復鄉潰堤議題在立法院會質詢行政院長卓榮泰，直指中央沒有撤離計畫「就是人禍」；卓則反駁，撤離的計畫和實施執行當然是地方政府，地方政府沒有完成撤離計畫，也沒有得實施，並嗆傅，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」

傅崐萁表示，8600人的撤離計畫，內政部長劉世芳沒有討論過，地方政府也不知道，疏散撤離的標準作業、災害防救法撤離的單位，哪個單位卓榮泰到現在還搞不清楚，它是依照整個計畫做好以後再來執行，現在卓榮泰說沒有撤離，是誰的責任？

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，撤離的計畫、撤離的實施，當然是地方政府。如果沒有錯的話，9月22號早上8點，光復鄉民政科的邱先生說下午1點開始撤離，入夜前可以撤離完畢。

傅崐萁表示，前進協調所提出的報告，針對堰塞湖警戒發佈的避難情境是通報單加CPS還有海嘯警報，8月11日決議發海嘯警報，為什麼農業部不執行？花蓮縣政府當天跟經濟部、農業部開會就要求發海嘯警報，為什麼不發？卓榮泰回應，紅色警戒要求撤離就是一個最高要求，難到紅色警戒委員就是不管嗎？傅則質疑，紅色警戒的因應作為是什麼？

傅崐萁表示，中央對於避難一事輕忽，既沒有開擬定計畫書，收容所的整備計畫也通通沒有，一個光復鄉只是垂直避難，門口流點水而已。從9月22日上午門口警戒，光復鄉是撤離主則機關，它要如何去撤8600人？只是門口淹水，「院長，這就是人禍」。但卓榮泰駁斥，撤離執行當然是地方政府。

卓榮泰強調，剛剛傅崐萁也說了，中央政府是輔導地方政府完成撤離計畫，地方政府沒有完成撤離計畫，也沒有得實施；傅崐萁反問，撤離計畫在哪？卓說，9月21日光復鄉戶數就已寫在報告上面，就已經告訴地方政府。傅重申，他的問題很清楚，中央的撤離計畫在哪裡？從600人變成8600人，大規模的變動，相關部會有到地方選定避難路線和收容位置嗎嗎？但卓也重申，撤離計畫要地方擬定，中央有辦法到每個鄉去指揮所有人的撤離嗎？

傅崐萁表示，馬太鞍溪上中下游都是中央管，堰塞湖中央管，誰應該主責救災？但卓再度重申，撤離是地方政府要執行，上中下游是中央來管的，但該撤離不撤離，該清除不清除，難怪這幾天，全國人民和地方災名都覺得地方政府不存在了。傅則反嗆，「把自己當網軍側翼是吧！」

卓榮泰嗆傅崐萁，「你不要再敲桌子了，我去現場你沒有看到嗎？」「委員，我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命，非常不值得」。傅崐萁持續詢問誰主則救災，卓回答，現在前進協調所在主責救災，傅說，謝謝院長終於說了一句實話，卓則回應，是地方政府效率太慢，所以全部投入。

傅崐萁再問卓榮泰，現在中華民國是沒有中央政府嗎？卓責酸，有，但沒有地方政府、沒有花蓮縣政府。預防性撤離地方要來執行，現在就在救災，全國都要來救災，中央政府沒有在救災嗎？

國民黨立委傅崐萁（中）。（記者劉信德攝）

行政院長卓榮泰答詢（中）。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法