    首頁 > 政治

    狗仔團被爆向藍營兜售照片！郭昱晴：聞所未聞、史上最臭

    2025/10/07 11:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲入豢養狗仔集團醜聞，週刊今再踢爆黃的狗仔大將、前中央社記者謝幸恩與藍委王鴻薇的助理到處向泛藍民代兜售跟監照，每案以2至4萬元不等在外尋找買家。對此立委郭昱晴發布一張圖卡酸說，「臭、不、可、聞」。

    郭昱晴今日href="https://www.facebook.com/share/p/19ytYkrHiU/" target="_blank">發文並附上1張圖卡，內容提及「臭屁自己有多會揭弊，不過是低級偷拍轉賣，可判刑期最高達五年，聞所未聞之史上最臭」，其中「臭、不、可、聞」4字特別加粗體放大，留言底下附上多則鏡周刊關於「黃國昌狗仔斂財」相關報導。

    許多網友看到PO文後紛紛留言，有人說「問題來了，黃國昌養狗的飼料錢哪裡來」、「厚顏無恥，黃狗猖狂！」、「惡質政客教歹囝仔大小」、「把自己塑造得超級高大上，結果根本只是個政治皮條客，真的是臭不可聞」。

    與此同時，黃國昌今日回應，吹哨者協會從未收受報酬，並聲稱每一個人他們在做一些事情的時候，他們彼此之間的脈絡是什麼。

    相關新聞請見︰

    狗仔團被爆向藍營兜售照片「斂財」黃國昌：我從不幹這種事

    郭昱晴今日發文並附上1張圖卡，其中「臭、不、可、聞」4字特別加粗體放大。（翻攝自臉書）

    郭昱晴今日發文並附上1張圖卡，其中「臭、不、可、聞」4字特別加粗體放大。（翻攝自臉書）

