    首頁 > 政治

    黃國昌稱「狗仔斂財的最大集團不就是鏡集團嗎？」《鏡週刊》：不會因汙衊停下腳步

    2025/10/07 11:01 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌捲入眷養狗仔集團醜聞，週刊今再踢爆黃的狗仔大將、前中央社記者謝幸恩與藍委王鴻薇的助理到處向泛藍民代兜售跟監照，每案以2至4萬元不等在外尋找買家。黃國昌今日回應，吹哨者協會從未收受報酬，並聲稱每一個人他們在做一些事情的時候，他們彼此之間的脈絡是什麼。對此，《鏡週刊》發出回應，怒轟「黃國昌你呢？低劣的話術不但無法蒙蔽社會大眾，更會再次降低政治人物的格調」。

    黃國昌今日在記者會表示，首先，這個問題本身非常可笑，完全沒有事實基礎就在潑糞，台灣公益揭弊吹哨者保護協會所辦的任何案子，包含給媒體的報導、資料，從來沒有收受任何一塊錢。「鏡週刊應該很清楚，從我這拿了不少資料，我何時跟鏡週刊收錢了？」「用狗仔在斂財的最大集團不就是鏡集團嗎？」黃國昌反問，不就是裴瑋所領導的鏡集團嗎？自己寫這種東西會不會太可笑。

    《鏡週刊》回應，針對黃國昌委員114年10月7日於立法院預算記者會之發言內容，《鏡週刊》回應如下：

    一、再次請黃國昌委員尊重記者提問，針對問題回答，不要用反問問題的方式規避媒體監督。

    二、鏡週刊善盡媒體第四權之社會責任，勇於揭弊為社會大眾有目共睹，裴偉為專職的新聞人，既非立委更非政黨負責人，黃國昌你呢？低劣的話術不但無法蒙蔽社會大眾，更會再次降低政治人物的格調。

    三、黃國昌的狗仔在沒有任何事證的情況下，進行無差別性、不分黨派的政治跟拍，拍攝所得之影像如未獲黃委員青睞，就透過管道進行販售，鏡週刊對你「假揭弊、真歛財」的報導有憑有據，倒是黃國昌說協會跟他從未收受任何一毛錢，證據呢？

    四、裴偉領導的鏡集團在各個新聞獎項屢屢獲獎，鏡集團的優秀記者會持續追蹤、監督包括但不限於黃國昌及其他公眾人物事涉公益的相關新聞並據實報導，不會因黃委員的抹黑及汙衊停下腳步。

