提案退回總預算 民眾黨團再嗆要告發卓榮泰瀆職

民眾黨團今日召開記者會痛批，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受，因此將在院會就總預算案提出復議。（記者廖振輝攝）

針對行政院未在115年度中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，民眾黨團今日召開記者會痛批，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受，因此將在院會就總預算案提出復議，並依《刑法》第129條第二項，告發卓榮泰嚴重瀆職。

黃國昌表示，民眾黨團晨會今天有兩個決議向外界報告，首先是將對總預算案提出復議，因為行政院態度依然傲慢、自己扮演太上皇，完全不把軍警消權益放在心裡。不論是《軍人待遇條例》還是《警察人員人事條例》，都是立院三讀生效、總統公告，行政院說不編就是不編，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受。

「大罷免夢碎了，請回歸全民總統。」黃國昌說，今天是國慶前最後一次院會，去年賴總統國慶文告主軸是「團結台灣，共圓夢想」；但過去一年來，民進黨政府發動大惡罷、把不認同者打為雜質，這算哪門子團結？

黃國昌怒嗆，大惡罷被完封，當時就呼籲民進黨別再惡搞，真的開始撫平社會傷痕，不要再創造對立與衝突。他呼籲，期盼今年總統文告回到務實理性，回應人民對於各項重大政策，以及現在國際民生所出現的重大問題，回歸屬於全民的總統。

副總召張啓楷痛批，卓榮泰把自己當成土皇帝，民進黨已經變成無法無天的「土匪政府」，不僅搶地方補助款，還苛扣軍人加薪、警消人員的退休金。立法院在1月7日三讀「警察人員條例」，把過去被民進黨砍到刀刀見骨的軍警消人員退休金恢復到8成；民進黨拖到4月11日提了覆議案，當日就被在野黨否決，之後25日總統公告實施，直到今天卓榮泰還是一毛不編，已經足足欠了五個月。

張啓楷續指，政院去年原民禁伐補償不編預算，已經違法一次，但賴卓變本加厲，因此民眾黨立院黨團今天除了提出復議案、要求依法編列軍警消待遇、補正計畫型補助款以外，並將依照《刑法》第129條第二項，告發卓榮泰嚴重瀆職，「公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，處一年以上、七年以下有期徒刑。」

幹事長陳昭姿提及，卓內閣荒腔走板，法律經總統公告生效，行政院卻不依法執行，台灣還是法治國家嗎？她與黨團立場一致，這條紅線絕對不能踩，憲政分際不能只剩一個行政權在運作。國際社會觀察台灣運作的焦點就是民主、自由、法治，請卓內閣用實際行動告訴國際社會，台灣確實是個法治國家。

