陸委會卡關雙城論壇？ 范世平：凸顯中國對台工作挫敗

臺北市長蔣萬安。（資料照）

台北市政府宣布雙城論壇延期不在9月舉行，因MOU的審查涉及相關部會修正，陸委會遭國民黨指控「技術性卡關」。對此，名嘴范世平表示，「雙城論壇」延期凸顯中國對台工作挫敗，據了解「雙城」延後的另一原因是中國要蔣萬安承認兩岸都是中國人、九二共識或兩岸一家親，但蔣不願意。以蔣的龜毛與保守個性，他當然拒絕。

范世平在臉書PO文表示，一年一度的「雙城論壇」原本規劃在9月舉行，卻宣布延遲，讓外界意外。事實上該論壇從2001年舉辦以來，大多在7、8月舉行，延後多有特殊因素，例如2018年是因11月24日舉辦市長選舉，所以柯文哲延到12月才舉辦；2022年也因市長選舉在11月26日，故延至12月舉行。還有就是不可抗力因素，2021年是因「新冠肺炎」疫情而延到12月。

范世平指出，今年在9月舉辦「雙城」已是正常情況下最晚的，卻還要延後，原因為何？在9月23日某位熟稔中國統戰的官員說有可能是中國政協主席王滬寧想見蔣萬安，但蔣不願意，所以中國暫緩。對此蔣當天表示，放話的人太會編故事。事實上，「雙城」在上海舉行時，中方代表是上海市長，不是第一把手的中共上海市委書記；上海市長是中共市委副書記，是二把手，上海市長在中共黨內通常只是中央委員（共約200名），甚至是中央候補委員（共約170名）；而王滬寧是「正國級」的中共政治局常委，僅有7人。所以說王要見蔣萬安，在規格上完全不可能。唯一的可能是，蔣是蔣家的第四代後代。中國政協的工作就是「統戰」，而王又身兼中共對台工作領導小組副組長，組長是習近平。

范世平續指，所以有可能是王滬寧為了歷史因素而「破格」見蔣萬安，蔣介石被中共打敗而離開中國，蔣經國一生反共，所以這個蔣家第四代來上海訪問，頗具政治意義，凸顯蔣家已走出過去「漢賊不兩立」的框架，進入新的未來。特別是台北市長的下一步就是總統，從李登輝、陳水扁、馬英九，甚至還有肖想的柯文哲，所以中國當然寄希望於蔣，蔣萬安也清楚中國的目的，所以對於自己當上台北市長後的首次赴中特別小心。其實蔣在從政後因為家族因素，始終避免被貼上「親中」的標籤，所以刻意與中國保持距離，也鮮少去中國。但對中國來說，由王滬寧來「破格」接見蔣，是給他面子，但蔣卻「給臉不要臉」，也顯示他的優柔寡斷。

范世平分析，朱立倫在2016年時擔任黨主席，想選總統，因此對當年「國共論壇」的舉辦時間舉棋不定，如果在見到習近平後才宣布參選，會被認為是被習欽定的，如果在宣布後再去見習，又會被認為是向習報告。所以當年的「國共論壇」拖到11月2日才舉行，但據說習不滿朱的猶豫不決，因此成為最後一次，而朱自此也未再去中國，難道蔣萬安會成為下一個朱？有人說這次「雙城」延宕是因為要簽署的兩項MOU遭中央反對，但已被陸委會與北市府否認，事實上MOU本來就沒拘束力，何況歷屆「雙城」簽署的MOU誰記得了？因為內容空洞乏味，因此簽MOU只是形式。據了解「雙城」延後的另一原因是中國要蔣萬安承認兩岸都是中國人、九二共識或兩岸一家親，但蔣不願意。以蔣的龜毛與保守個性，他當然拒絕。

范世平直言，這顯示在「大罷免」失敗後，中國認為是對台工作的勝利，所以想得寸進尺的要蔣萬安表態。就像2018年民進黨在縣市長選舉大敗，中國也認為是對台工作的成功，所以習近平在隔年把「九二共識」等同於「一國兩制」，引發台灣人高度反彈，造成蔡英文在2020年高票連任總統，看來習又在「舊習不改，積惡成習」了。

