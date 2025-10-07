傅崐萁質疑8600人撤離計畫在哪？ 卓榮泰1句話讓他沉默

國民黨立委傅崐萁今日質詢行政院長卓榮泰，過程咄咄逼人、卻不斷跳針。（記者劉信德攝）

立法院院會今（7日）邀請行政院長卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，傅崐萁質疑，8600人的避難疏散計畫在哪？7個部會什麼時候討論過？卓榮泰回應，花蓮縣副縣長顏新章在與賴清德總統的視訊會議中回報「已完成疏散」，讓傅崐萁頓時語塞。

傅崐萁在質詢卓榮泰時表示：「本席請教你，8600人的避難疏散計畫在哪裡？7個部會什麼時候討論過？這7個部會，什麼時候和地方政府討論過？」卓榮泰當下回應：「地方政府已經在與總統的視訊會議當中由副縣長說他已經完成疏散。沒有嗎？」

隨後傅崐萁停頓3秒，面容若有所思，接著大聲回應：「你的疏散避難計畫都沒有，你從來沒有做過這個計畫，然後叫地方政府去做！」面對傅崐萁不斷跳針，卓榮泰則說：「8月12日之後就要求地方政府提出疏散計畫，9月22日，副縣長和總統視訊他已經說他完成疏散，人數也都對啊。」

傅崐萁質問卓榮泰：「我請教你嘛，災害防救法寫得很清楚，是哪個單位負責執行？水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序，你搞清楚了嗎？」卓榮泰對此表示：「疏散計畫都是地方政府要負責擬定的，中央要求地方政府、輔導地方政府提出疏散計畫，這個意思就是地方要提出疏散計畫，這個沒有錯啊。」

隨後傅崐萁再度跳回「7個部會沒有跟地方政府討論」這個論點，農業部長陳駿季回應「絕對有」，強調過去有4次和地方政府及當地做宣導，而傅崐萁則不斷跳針咆哮「通通都沒有」。

傅崐萁質疑，8600人的避難疏散計畫在哪？7個部會什麼時候討論過？卓榮泰回應，副縣長已經在與總統的視訊會議中回報已疏散，讓傅崐萁頓時語塞。（圖擷取自立法院國會頻道YT直播）

