藍白擬對總預算案提復議 卓榮泰盼行政立法共同協商

行政院長卓榮泰率部會首長赴立法院進行施政總質詢。（記者劉信德攝）

立法院國民黨團、民眾黨團不滿行政院未編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬於院會針對115年度中央政府總預算案提出復議。行政院長卓榮泰強調，政府對於國軍各項待遇逐年提升，但也希望軍公教人員的福利要有衡平性。行政院已就相關條例聲請釋憲，「合憲就編，也可以追溯。」並未忽視相關人權益。他也盼立法院、行政院能再討論此事，他會請立法院長韓國瑜主持協商。

立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。卓於會前接受媒體聯訪，針對藍白黨團擬對明年度總預算案提出復議一事進行回應。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，政府對國軍的各項待遇是逐年在提升，今年的追加預算也編定了59.5億元，長年來看，一整年，行政院相較過去增加了200多億預算，來增進軍人的各項福利，同時對於志願役及很多的戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務，也紛紛給予加給，「這是政府每年一定在做，也一定會做的事情。」

卓榮泰指出，行政院希望包括軍公教人員的福利要有一種衡平性，而且也要考慮到整個財政能力，在互相能夠平衡的狀況下，行政院還是願意積極對於包括軍公教人員，乃至於最低工資討論時，能夠提升全國國人的收入。

卓榮泰也強調，依照大法官釋字第264號解釋，當立法院一再用各種方式，要求行政院大幅增加支出，而沒有徵詢、指出相關預算來源時，行政院在提出釋憲之後，在憲法法庭做出合憲與否的情況下，行政院將以該結論作為未來施政方向。

「合憲就編，不合憲當然就不編，如果合憲，也可以追溯。」卓榮泰說，這個情況已經非常清楚，行政院沒有忽視任何警消人員的各項福利，也希望立法院和行政院能夠再討論此事。因為本週和上週大家都全力在救災，並未對此做更多討論，往後還有時間，「我會請韓院長能夠出來主持會議，我們共同的協商。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法