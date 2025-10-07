鄭文燦涉貪案 桃園地院新組合議庭下午首度開庭

桃園地院審理鄭文燦涉貪案，上月間公開抽籤組成新合議庭，今天下午將首度開準備程序庭。（資料照）

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉收賄500萬元案，檢方去年8月27日偵結起訴後，桃園地方法院歷經原審庭長、受命法官陸續病倒請假波折，桃院上月初公開抽籤重新分案，由64期新任法官田時雨中籤受命，今（7）日下午將進行第9次準備程序，屆時審判長潘政宏、陪席法官蔡旻穎將以合議庭方式開庭。

今天下午的準備程序訊，將對起訴書內犯罪事實「歷次案關會議」中的最後一場、桃園市政府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」的市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗。

檢方主張這場會議是鄭文燦收受500萬元賄款後，決策突然逆轉的關鍵會議，檢方認為因鄭文燦獲悉遭司法機關監聽後，為了掩飾收賄犯行，而於同年3月1日通知臨時召開專案報告會議，鄭文燦於會議中對「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」旁9.12公頃農地自辦重劃案，「一反先前一貫支持市地重劃立場」，決議改為納入「公辦區段徵收」。

