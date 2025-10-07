蕭旭岑：派系與人頭黨員影響低 國民黨主席選舉將由自主黨員決定

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

國民黨將在18日投票產生新黨魁，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時被問棄保問題，他指出，黨中央已經很難影響選舉結果，傳統派系與人頭黨員問題，在這次選舉的影響已降到非常低，最後結果將會由自主黨員決定。

蕭旭岑表示，經過這些年下來，國民黨基層的民心已經思變，而且這次地方派系對於支持對象，並沒有那麼的確定，黨內很多人認為獲得地方派系支持的那一位候選人，由於背後有另一個人，讓派系有相當大的疑慮。

他還說，傳統派系與人頭黨員的問題，在這次選舉的影響已經降到非常低，尤其這次選舉黨員補繳黨費的情況並沒有很踴躍，相信最後會是自主黨員決定勝負。

談到最近國民黨主席選舉火藥味愈來愈重，蕭旭岑呼籲，手心手背都是肉，希望所有參選人要團結，不要動了氣，他並認為過去幾場辯論會，所有候選人的言論都沒有逾越黨綱黨章的界線，但希望大家不要把某些話說得太難聽，也不能再有負面攻擊，未來新的黨主席有責任統合團結國民黨，其他黨內同志也有責任與黨主席合作。

此外，有關民眾黨主席黃國昌最近被控養狗仔、非法監聽政敵，蕭旭岑幫黃國昌緩頰表示，狗仔問題他曾經與新聞系的老師討論過，就法律與新聞倫理而言，問題沒有那麼嚴重。

他強調，當親綠媒體獲得超過100億元來護航政府，綠營有人可以從部長變成名嘴，然後再變成民進黨秘書長，媒體資源與政治混在一起，部分自詡為正義人士的媒體人，卻沒有人質疑，而黃國昌是在沒有公職身分的時候成立吹哨者協會，與媒體合作揭發弊案，重點應該是一些政治人物的醜態是否真的？濫用公務車是否真的？大家不追究政治人物，卻反過來檢討黃國昌與狗仔合作，「追殺」黃國昌到這種程度，對於民進黨政媒兩棲、濫用公帑、檢媒不分的情況都不追究，令他覺得嘔心。

至於網紅「館長」嗆「把賴清德狗頭斬下來」遭檢方偵辦，蕭旭岑說，在前總統馬英九時代，國安局確實也會與相關單位針對網路上威脅馬英九的言論進行偵辦，「館長講話講太快了」，但他也說，大家都知道「館長」的風格，如果政府硬要追究，會有反效果。

