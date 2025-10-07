為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盼全球明白3件事 賴清德：台灣非中國一部分 保護主權不是挑釁

    2025/10/07 09:53 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統希望全球清楚知道3件事，包含台灣不是中國的一部分；打破台海現狀的是中國不是台灣。（總統府提供）

    賴清德總統希望全球清楚知道3件事，包含台灣不是中國的一部分；打破台海現狀的是中國不是台灣。（總統府提供）

    賴清德總統接受美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）廣播專訪今天播出，賴希望全球朋友清楚知道的3件事：一、台灣不是中國的一部分、中國沒有權利侵犯台灣；二、打破台海現狀的是中國、不是台灣，台灣保護主權不該被解讀為挑釁中國；三、即使受到中國日益增強的威脅，台灣沒有放棄尋求兩岸和平共榮。

    談及兩岸局勢，賴清德表示，非常期待全球關心台灣跟中國關係的朋友能清楚知道幾件事情：第一、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分，中國沒有權力侵犯台灣。第二、中國在台灣海峽進行軍演、破壞區域的和平穩定，所以打破台海現狀的是中國，不是台灣；台灣人民保護主權、追求民主自由人權的生活，不應該被解讀為對中國的挑釁。

    第三、即便台灣受到中國日益增強的威脅，台灣仍然沒有放棄尋求兩岸和平共榮的目標，因為我們知道和平無價、戰爭沒有贏家，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，事關重大。我們對和平有理想、沒有幻想，我們認為和平必須要靠實力才能夠得到。

    賴清德說明，台灣在他上任總統後採取「和平四大支柱行動方案」，第一是強化國防力量，明年的國防預算根據北約標準可以達到GDP的3.32%，在2030年之前可以達到GDP的5%。一方面對美國或國際社會進行軍事採購，另一方面推動國防自主，跟國際社會共同開發武器，從研發設計到生產製造共同合作，發展台灣本土的國防工業，進一步對台灣安全做出貢獻，包括無人機、水下無人潛艇、機器人，都是未來台灣要著重發展的項目。

    賴清德指出，第二是強化經濟韌性，台灣2010年有 83.8%對外投資在中國，可是去年只剩下7%，現在美國是台灣最重要的投資對象。我們不把雞蛋放在同一個籃子，而是讓台灣的產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓台灣的經濟不但要好，而且要有韌性，台灣才能夠安全。第三是跟美國還有民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威嚇力量，以備戰達到避戰的目標。

    賴清德指出，第四是只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行談判，透過交流合作來達到和平共榮的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播