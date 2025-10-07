盼全球明白3件事 賴清德：台灣非中國一部分 保護主權不是挑釁

賴清德總統希望全球清楚知道3件事，包含台灣不是中國的一部分；打破台海現狀的是中國不是台灣。（總統府提供）

賴清德總統接受美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）廣播專訪今天播出，賴希望全球朋友清楚知道的3件事：一、台灣不是中國的一部分、中國沒有權利侵犯台灣；二、打破台海現狀的是中國、不是台灣，台灣保護主權不該被解讀為挑釁中國；三、即使受到中國日益增強的威脅，台灣沒有放棄尋求兩岸和平共榮。

談及兩岸局勢，賴清德表示，非常期待全球關心台灣跟中國關係的朋友能清楚知道幾件事情：第一、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分，中國沒有權力侵犯台灣。第二、中國在台灣海峽進行軍演、破壞區域的和平穩定，所以打破台海現狀的是中國，不是台灣；台灣人民保護主權、追求民主自由人權的生活，不應該被解讀為對中國的挑釁。

第三、即便台灣受到中國日益增強的威脅，台灣仍然沒有放棄尋求兩岸和平共榮的目標，因為我們知道和平無價、戰爭沒有贏家，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，事關重大。我們對和平有理想、沒有幻想，我們認為和平必須要靠實力才能夠得到。

賴清德說明，台灣在他上任總統後採取「和平四大支柱行動方案」，第一是強化國防力量，明年的國防預算根據北約標準可以達到GDP的3.32%，在2030年之前可以達到GDP的5%。一方面對美國或國際社會進行軍事採購，另一方面推動國防自主，跟國際社會共同開發武器，從研發設計到生產製造共同合作，發展台灣本土的國防工業，進一步對台灣安全做出貢獻，包括無人機、水下無人潛艇、機器人，都是未來台灣要著重發展的項目。

賴清德指出，第二是強化經濟韌性，台灣2010年有 83.8%對外投資在中國，可是去年只剩下7%，現在美國是台灣最重要的投資對象。我們不把雞蛋放在同一個籃子，而是讓台灣的產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓台灣的經濟不但要好，而且要有韌性，台灣才能夠安全。第三是跟美國還有民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威嚇力量，以備戰達到避戰的目標。

賴清德指出，第四是只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行談判，透過交流合作來達到和平共榮的目標。

