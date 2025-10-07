為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    搭檔謝幸恩兜售狗仔偷拍照？王鴻薇：我助理協助藍白政治人物沒違法

    2025/10/07 10:07 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照，記者方賓照攝）

    民眾黨主席黃國昌被爆成立狗仔集團跟監政敵，鏡週刊今（7）日再度爆料，指涉案前記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理合作兜售狗仔偷拍照片，其中包含現任總統府祕書長潘孟安和時任政務委員陳時中的烏龍爆料偷拍畫面。王鴻薇反擊，鏡週刊是「為了打（民眾黨主席）黃國昌連小助理都開刀」，她向助理詢問，助理沒參加過吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接跟間接的實體聯繫，「本辦公室助理，協助同黨及友黨政治人物，均未違法」。

    王鴻薇強調，她本人自始不認識也未曾以任何方式聯繫過謝幸恩，經過她跟助理詢問了解，助理也向她再三確認，本身沒有參加任何吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接跟間接的實體聯繫。事實上，政治人物公用信箱、以及助理聯絡方式本來就公開，消息來源不論是當事人、甚至是記者，都可以很輕易提供資料。

    王鴻薇表示，經查，具名報料之柯姓律師，確實為她在潘孟安案一審委任律師，卻於憲判字第8號，涉及死刑存廢大法官憲法法庭判決前，以個人身份邀請她擔任反廢死公投領銜人，與此同時也直言要藉此募款，她個人深表不認同，委婉拒絕，不料柯姓律師竟憤而逕自解除委任，並不斷對外發表針對她辦公室不實言論。

    王鴻薇表示，她身為媒體出身，對於鏡週刊用這種無限上綱，牽扯其他政治人物，配合司法追殺、騷擾，如今波及基層助理只為了做政治惡鬥與政治偵防，就是為了解決提出問題的人，掩飾自己的弊端，給予最嚴厲的譴責，相信國人也都看在眼裡，更不會認同。

    熱門推播