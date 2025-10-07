賴總統：川普若讓習近平放棄對台動武 諾貝爾和平獎非他莫屬

賴總統表示，如果川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主。（總統府提供）

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，今（7）日於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。賴總統表示，我們希望繼續得到美國總統川普的支持，如果川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主。

賴清德在談到兩岸關係時重申，在對等、尊嚴前提下，台灣很樂意跟中國談判，透過交流合作達到和平共榮，並提及川普總統曾公開表示，習近平曾致電承諾，在川普任內不會出兵攻打台灣，「我們希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主」。

賴清德接著說，如果有機會見到川普總統講述台海情況，他會建議川普總統特別留意習近平目前不僅在台海進行越來越大規模的軍事演習，在東海、南海也擴軍。中國的軍事演習已經到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈、第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

賴清德說明，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已，當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普總統能夠持續維護印太的和平穩定。

賴清德強調，台灣有決心保護自己國家的安全，也會善盡責任，跟民主陣營共同合作，維護區域的和平穩定。

被問及如何向美國決策圈展現捍衛主權、承擔自身防衛責任的決心？賴清德說，台灣有絕對的決心守護自己國家安全，因為台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣在保護自己國家的同時，等於是承諾維護區域的和平穩定，這就是國防預算持續增加的原因，在蔡英文前總統任內從GDP的1.9%提高至2.5%；明年將達到3.32%，2030年之前就可以達到5%，比北約標準早5年。

賴清德提及，台灣也在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，集結台灣各行各業、公私力量進行全社會防衛的訓練；他並主持國安高層會議，將中共政權定位為台灣的境外敵對勢力，針對中國對台五大國安威脅，提出17項因應策略，總共100多條的國安法制。

賴清德強調，他相信自助人助，台灣或其他國家必須善盡自己的責任，只有自助才能得到人助，大家共同團結在一起的時候，才能發揮嚇阻力量，才有辦法維護世界的和平穩定。

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，節目今天播出。（總統府提供）

賽斯頓（左）日前曾在X上推文，表示已和台灣總統賴清德（右）會面，並放上兩人同框照片。（圖擷取自X平台）

