館長嗆斬首賴清德要被辦扯「言論自由」 李忠憲：這種荒謬情形令人哭笑不得

網紅「館長」陳之漢5日直播時高喊：「把總統賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」；刑事局已報請檢方偵辦。對此，成功大學教授李忠憲表示，當一個高知名度的人公開說「鼓勵大家去斬首某政治人物」，這不再只是個人情緒，而是行動的號召，即便他聲稱「只是氣話」也無法完全免責，真正值得花時間的不是追隨怒吼，而是學會獨立思考與負責任地使用自由。

李忠憲在臉書PO文表示，許多人把追蹤館長當成政治參與，但這不只是政治判斷問題，更牽涉到人生如何運用時間，昨天看到他說「因為鼓勵大家去殺了賴清德的斬首行動」而可能要去坐牢這件事，這就是結尾，請大家幫忙去照顧他的家人，這種荒謬的情形令人哭笑不得，在網路社群裡，「發洩」常被視為純粹情緒出口，好像不會造成後果。但言語哲學並沒有那麼直覺簡單，語言不只是描述世界，它本身就是一種行動。

李忠憲指出，當一個高知名度的人公開說「鼓勵大家去斬首某政治人物」，這不再只是個人情緒，而是行動的號召，即便他聲稱「只是氣話」也無法完全免責。

一個人應以自身行為能否成為普遍法則來檢驗。如果人人都可以因憤怒而鼓吹暴力，社會秩序將失去理性基礎，在這個角度下，說「鼓勵去殺人」本身就是道德上不可接受的行為，無關是否真的有人付諸行動，許多人關注館長，可能只是把他當成對抗體制、直言不諱的象徵。但這種情緒式的追隨，實質上可能落入情緒政治的陷阱，追隨者以為自己在反抗權威，實際上只是被另一種情緒操控。自由的表象下，失去了批判能力；「爽快」成了判斷是非的唯一標準。

李忠憲續指，群眾往往追求「強者的吶喊」以取代自己的思考。當語言失去責任，群眾只想「宣洩」，最後卻被情緒牽往更暴力、更無理性的方向，許多人心裡不平靜的原因是，已經有一顆石頭打在自己的心湖上，不讓它沉下去，冷靜思考未來。卻長時間沉浸在黃國昌和陳之漢這些人的怒吼裡，最後什麼也沒有創造，僅僅看著一場戲落幕，時間確實被消耗掉了，即使世界荒謬，也要用自己的選擇去對抗空虛。如果追蹤只是消費情緒，而無法轉化成反思或行動，那它就是徹底的浪費。

李忠憲直言，這件事像是一面鏡子，它揭露了網路暴怒文化的空洞與危險；也提醒我們時間與注意力是稀缺的資源，追隨情緒型偶像常以「爽」為名，最終只剩失望，真正值得花時間的不是追隨怒吼，而是學會獨立思考與負責任地使用自由，問題或許不在陳之漢，而在我們對情緒出口的依賴，沒有館長後，這些人真的能安靜思考，還是只會換下一個怒吼者去追隨？

