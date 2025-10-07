呼應洪秀柱「和平統一」 蕭旭岑：討論統一是中華民國國民憲法義務

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

前國民黨主席洪秀柱日前受訪表示，對岸已經無法接受「維持現狀」，未來新的國民黨主席必須談「和平統一」問題，今日獲得馬英九基金會執行長蕭旭岑的呼應，蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時強調，「統一」寫在中華民國憲法的前言，因此在台灣討論統一，不是言論自由，而是中華民國國民的憲法義務。

蕭旭岑指出，他同意洪秀柱的說法，就是國民黨不可能再以過去的思維與觀點來看待未來變化，新的國民黨主席應該重啟與中國大陸高層會談以及「國共論壇」; 至於兩岸和平統一問題，他說，統一寫在中華民國憲法的前言，所以統一是中華民國國民的義務，今天在台灣談論統一問題，並不能被以法律恐嚇，「在台灣討論統一，不是言論自由，而是中華民國國民的憲法義務。」

請繼續往下閱讀...

談到傳出台灣國軍駐金門海龍蛙兵將依照美國建議，移防澎湖，蕭旭岑指出，這件事情對於未來台灣整體安全與兩岸關係帶來很大的變化，其實美國在1950年代就提出撤守金馬，當時遭前總統蔣介石的反對，時隔70、80年後，美國的思維還是一樣，他並認為，賴政府絕對是應美方的要求，但這件事情對於台灣安全以及金、馬民眾的處境，會產生相當大的變化。

蕭旭岑強調，撤守金馬是民進黨喜歡的，因為民進黨主張台獨，如果存在金、馬，會讓綠營如鯁在喉，因為如果要把台灣變成一個國家，金、馬的地位何在？他並認為，從台灣地位未定，再到金馬撤守，完全符合美國的戰略，因為如此一來美國就不需要投入太多協防台灣的資源，而且美國的情資也比較不會被中國獲取，當台灣地位未定，台灣就變成了美國的籌碼。

此外，針對前總統蔡英文創辦的「小英教育基金會」所經營的「想想論壇」改版再出發，蕭旭岑解讀，蔡英文此舉應該是針對2026年後，如果賴清德總統的「抗中保台」路線無法獲得民意肯定，2026後民進黨就會出現亂局，屆時蔡英文是當「造王者」或當「后」，充滿想像空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法