狗仔團被爆向藍營兜售照片「斂財」黃國昌：我從不幹這種事

民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

民眾黨主席黃國昌捲入眷養狗仔集團醜聞，週刊今再踢爆黃的狗仔大將、前中央社記者謝幸恩與藍委王鴻薇的助理到處向泛藍民代兜售跟監照，每案以2至4萬元不等在外尋找買家。對此，黃國昌今日回應，吹哨者協會從未收受報酬，並聲稱每一個人他們在做一些事情的時候，他們彼此之間的脈絡是什麼。

週刊報導指出，以公益揭弊暨吹哨者保護協會為名的狗仔集團，除了揭弊不力，黃雖聲稱相關資料都無償提供，卻接獲爆料，指該集團透過前中央社記者謝幸恩、藍委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費2至4萬元不等，徹底打臉黃國昌的無償說，「假揭弊，真歛財」才是黃口口聲聲蔑視的「臭不可聞」。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，首先，這個問題本身非常可笑，完全沒有事實基礎就在潑糞，台灣公益揭弊吹哨者保護協會所辦的任何案子，包含給媒體的報導、資料，從來沒有收受任何一塊錢。「鏡週刊應該很清楚，從我這拿了不少資料，我何時跟鏡週刊收錢了？」

「用狗仔在斂財的最大集團不就是鏡集團嗎？」黃國昌反問，不就是裴瑋所領導的鏡集團嗎？自己寫這種東西會不會太可笑。

針對侯漢廷證實他花4萬元購買照片，謝幸恩是否私下買賣照片？黃國昌說，每一個人他們在做一些事情的時候，他們彼此之間的脈絡是什麼，「老實說，你問我，我只能告訴你，吹哨者協會也好、我個人也好，從來不幹這種事。」

黃國昌重申鏡週刊沒有事實根據基礎就在潑糞，自己對此感到相當不齒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法