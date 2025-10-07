狗仔團被爆向藍營兜售照片「斂財」 黃帝穎：凸顯三大法律問題

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨主席黃國昌「狗仔隊」爭議持續延燒，週刊報導今指出，王鴻薇助理張凱維協助謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，包括王鴻薇、侯漢廷等人都使用過謝幸恩提供的狗仔偷拍素材。對此，律師黃帝穎表示，鏡週刊今爆黃國昌的狗仔頭謝幸恩與王鴻薇助理共同販售跟監偷拍照牟利，每案以2至4萬元不等在外尋找買家。凸顯三大法律問題。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌迄今未交代養狗仔的資金來源，每案2-4萬元顯不足支應養狗仔數年的鉅額開支，黃國昌一再迴避養狗仔的資金來源，反凸顯心虛見不得光，謝幸恩被告背信罪，兜售跟監偷拍照符合背信罪要件「為自己不法利益」，黃國昌的狗仔頭謝幸恩被中央社提告背信罪，每案2-4萬兜售跟監偷拍照，符合背信罪要件「為自己不法利益」。

黃帝穎指出，王鴻薇聲援黃國昌狗仔案已顯是非不分，今爆王鴻薇助理販售跟監偷拍且拆帳，王鴻薇是否共犯違反個資法？週刊報導引用柯姓律師說法，經查柯律師確實是王鴻薇烏龍爆料潘孟安案中，王鴻薇的委任律師，王鴻薇一審二審均敗訴，可見王鴻薇爆料潘孟安所用的跟監照片品質低劣。

黃帝穎直言，王鴻薇是非不分聲援黃國昌狗仔案，今天週刊爆王鴻薇的助理朋分狗仔集團跟監偷拍照不法所得，王鴻薇是否共犯違反個資法，需進一步查明。

