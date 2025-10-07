輝達進駐北士科卡關 簡舒培：北市府無能解決新壽竟甩鍋中央？

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

輝達屬意北投士林科技園區（簡稱北士科）T17、T18基地來設立海外總部，但因擁有地上權的新光人壽和蔣市府互不同意對方提出的解決方案，導致輝達進駐卡關。網紅cheap對此批評「中央神隱」，呼籲中央出面協調。對此，台北市議員簡舒培表示，無能解決佔地為王的新壽，北市府早已肯定內政部：解決把將地轉移給輝達很重要的一塊拼圖，現在又有人想帶風向賴給中央？

簡舒培在臉書PO文表示，輝達用地卡關，罪魁禍首不只是坐地起價的新壽，更是把T17、T18賤租給新壽的前市長柯文哲。但就在我點名柯文哲之後，不管是為了護航柯文哲、為了藍白合，還是看到蔣萬安市府真的無能解決問題，竟然有人開始帶風向把矛頭對準中央政府？台北市政府就北士科區段徵收範圍內T17、T18、T12等3筆土地，曾於今年7月7日函請內政部層轉行政院專案核准設定地上權予輝達公司。

簡舒培指出，對此，內政部7月16日回函復市府，內文明確指出：「貴府如考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，得於貴府所定『台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法』訂定相關規定後辦理。」簡舒培指出，白話來說，就是北市府可以自訂辦法專案設定地上權，何來卡關之說？在接獲內政部回覆後，副市長李四川副市長還在7月15日召開記者會，說明輝達進駐北士科進度，會中李四川明確表示，內政部函復北市府，確認市府可「專案設定地上權」給輝達，副秘書長俞振華更說，很樂意看到內政部的函覆，中央回覆只要市府訂定辦法就可以專案設定地上權給特定企業，等同是解決北市府要將這一塊地轉移給輝達很重要的一塊拼圖。

簡舒培續指，事實上，區段徵收取得之可供建築土地，依土地徵收條例第44條第1項第5款規定：「其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權」；第6項規定：「第1項第5款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之。」

也就是說，台北市政府可於「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定辦理專案設定地上權。而市府也在9/30將「台北市區段徵收⼟地標售標租及設定地上權辦法」部分條文修正案，報請行政院備查，目前行政院已交請會商相關機關意見。

簡舒培分析，從北市府與中央的公文往來可以看出，內政部是同意台北市以專案方式把T17、T18或T12給輝達的，不僅顯示內政部完全沒有卡關，更沒有某些人口中的袖手旁觀，只希望能盡力協助北市府，中央地方一起爭取讓輝達落腳台北市，讓台灣成為世界AI首都。

簡舒培直言，T17、T18的用地爭議，從頭到尾都是北市府該解決的問題，中央都已經說了，北市府可以專案設定地上權給輝達。現在卡住輝達落腳的最大問題，是柯文哲賤租土地的獲利者，沒有開發計畫卻要佔地為王、坐地起價的新壽。「而據我了解，市府曾多次向輝達建議改選T12，但輝達目前未回應，不過即使輝達改選T12，用超划算價格簡單坐擁兩塊精華土地的新壽依然賺翻」。

