徐榛蔚缺席中央與縣府記者會 他揭真相「陪郝龍斌跑行程」

張育萌批評，徐榛蔚一方面挑準時間，跑政治行程，對災民東躲西藏閃避記者會，直到郝龍斌捐60萬給花蓮縣賑災專戶，才一起回去前進指揮所、喜孜孜地合照。（圖擷取自郝龍斌臉書）

花蓮縣光復鄉日前受到馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創，花蓮縣長徐榛蔚災後11天才首次現身災區部落，不僅遲到還被災民罵爆。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文盤點徐榛蔚在災後的各項行程，質疑徐榛蔚缺席中央前進協調所與縣府的記者會，結果是跑去陪國民黨主席候選人郝龍斌一同在醫院跑行程。

張育萌指出，馬太鞍堰塞湖災後已經兩週，徐榛蔚直接變成「神隱少女」，當中央前進協調所進駐花蓮，徐榛蔚沒參加工作會議，連記者會也搞失蹤。張育萌表示，當初花蓮縣府在9月27日，也就是災後第6天才想到要開記者會，記者會不僅一延再延，徐榛蔚也沒出席，副縣長顏新章是在記者會前現身，後續聲稱「要會勘」就不見人影。

張育萌提到，總統賴清德10月5日前往勘災時，災民就直接告狀「徐榛蔚都沒來幫忙」，而徐榛蔚至今唯一一次和災民面對面，就是災後11天的10月3日，和馬太鞍部落（Fata'an）居民自組的自救會開說明會。結果災民給了徐榛蔚好幾次開口機會，但徐榛蔚發言卻毫無頭緒，讓許多部落災民氣哭，徐榛蔚後續說出「我們募到了電鍋」，讓災民氣到哭笑不得，也讓災民直接開嗆徐：「將帥無能，累死三軍！」

張育萌表示，這場說明會不歡而散，徐榛蔚當晚承諾下次會樂意再出席，還狡辯說「我每天都在光復鄉」，結果隔天（4日）沒參加中央前進協調所的記者會，就連縣府自己辦的記者會也沒到，而縣府行研處長陳建村揭露，徐榛蔚當天早上到醫療院所關心這次災害受傷住院鄉親。

張育萌質疑，此時已經是災後第12天，徐榛蔚有很多時間去醫院，但是偏偏選在中央開工作會議和記者會的時候去醫院。後續張育萌查出，徐榛蔚去醫院時，正好是國民黨主席候選人郝龍斌和立委傅崐萁一同去醫院探視，根據郝龍斌公開發的照片，傅徐兩人像小弟一樣走在後面，此時剛好就是中央前進協調所工作會議到記者會的時間。

張育萌批評，徐榛蔚一方面挑準時間，跑政治行程，對災民東躲西藏；另一方面，對黨內大老事必躬親、鞠躬哈腰，然而最噁心的是，徐榛蔚閃避記者會，直到郝龍斌捐60萬給花蓮縣賑災專戶，才一起回去前進指揮所、喜孜孜地合照。

張育萌直言，徐榛蔚遇到災民就搞失蹤，黨內大老捐款就樂意奉陪，真正需要徐榛蔚坐鎮、開會、指揮的時候，跑去陪黨主席候選人拍照、收捐款、跑政治行程。張強調，徐榛蔚不只是單純的失職，而是赤裸裸地把災區當成自己的政治舞台，把災民的痛苦當墊腳石，也讓全國人民看透一個縣長的真面目。

