為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被爆出向藍營兜售狗仔偷拍照 卓冠廷：黃國昌今天一定裝死到底

    2025/10/07 08:38 即時新聞／綜合報導
    黃國昌「狗仔隊」爭議持續延燒，週刊今指出，王鴻薇助理協助謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，包括王鴻薇、侯漢廷等人都使用過相關偷拍素材。卓冠廷表示，以黃國昌的臉皮，今天還是會擺出「高傲歪嘴」的姿態，裝死到底。（資料照）

    黃國昌「狗仔隊」爭議持續延燒，週刊今指出，王鴻薇助理協助謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，包括王鴻薇、侯漢廷等人都使用過相關偷拍素材。卓冠廷表示，以黃國昌的臉皮，今天還是會擺出「高傲歪嘴」的姿態，裝死到底。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌「狗仔隊」爭議持續延燒，週刊報導今指出，王鴻薇助理張凱維協助謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，包括王鴻薇、侯漢廷等人都使用過謝幸恩提供的狗仔偷拍素材。民進黨議員卓冠廷表示，相信以黃國昌的臉皮，今天還是會擺出「高傲歪嘴」的姿態，裝死到底。

    卓冠廷表示，原來黃國昌養的狗仔集團不是「公益」，而是「有價」的，週刊報導指出黃國昌的狗仔集團受黃國昌指示「散佈照片」，還跟國民黨立委王鴻薇的助理搭配，在外「兜售」照片，兜售價格從2到3萬不等，新黨台北市議員侯漢廷還被喊到4萬，國民黨台北市議員張斯綱則「很會殺價」可以1.5萬進場。

    卓冠廷指出，偷拍搞得滿城風雨後，被證實一堆都是烏龍爆料，而且無關公益，在烏龍爆料之後，包含王鴻薇挨告、侯漢廷公開道歉。卓質疑「揭弊在哪？公益在哪？」並諷刺地說：「相信以黃國昌的臉皮，今日會再度擺出那副高傲歪嘴姿態，裝死到底。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播