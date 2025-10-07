被爆出向藍營兜售狗仔偷拍照 卓冠廷：黃國昌今天一定裝死到底

黃國昌「狗仔隊」爭議持續延燒，週刊今指出，王鴻薇助理協助謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，包括王鴻薇、侯漢廷等人都使用過相關偷拍素材。卓冠廷表示，以黃國昌的臉皮，今天還是會擺出「高傲歪嘴」的姿態，裝死到底。（資料照）

民眾黨主席黃國昌「狗仔隊」爭議持續延燒，週刊報導今指出，王鴻薇助理張凱維協助謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，包括王鴻薇、侯漢廷等人都使用過謝幸恩提供的狗仔偷拍素材。民進黨議員卓冠廷表示，相信以黃國昌的臉皮，今天還是會擺出「高傲歪嘴」的姿態，裝死到底。

卓冠廷表示，原來黃國昌養的狗仔集團不是「公益」，而是「有價」的，週刊報導指出黃國昌的狗仔集團受黃國昌指示「散佈照片」，還跟國民黨立委王鴻薇的助理搭配，在外「兜售」照片，兜售價格從2到3萬不等，新黨台北市議員侯漢廷還被喊到4萬，國民黨台北市議員張斯綱則「很會殺價」可以1.5萬進場。

卓冠廷指出，偷拍搞得滿城風雨後，被證實一堆都是烏龍爆料，而且無關公益，在烏龍爆料之後，包含王鴻薇挨告、侯漢廷公開道歉。卓質疑「揭弊在哪？公益在哪？」並諷刺地說：「相信以黃國昌的臉皮，今日會再度擺出那副高傲歪嘴姿態，裝死到底。」

