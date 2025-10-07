為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國鐵殼船越界捕撈 沿途播放江蕙名歌「不想伊」掩人耳目

    2025/10/07 08:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    中國鐵殼船集體越界，沿途還播放「不想伊」江蕙名歌。（民眾提供）

    中國鐵殼船集體越界，沿途還播放「不想伊」江蕙名歌。（民眾提供）

    中秋連續假期，民眾忙著烤肉賞月團圓之際，台灣西疆海域不平靜，又傳出大批中國鐵殼漁船越界，聚集在七美西南20餘海浬處作業，並大聲播放台語歌后江蕙名曲「不想伊」，企圖掩人耳目，與我方漁民套交情，但顯然我方漁民並不領情，立即通報第十三巡防區，派出海巡巡防艇前往，到場時中國漁船已鳥獸散。

    根據目擊漁民指稱，入秋後海水溫度逐漸降低，七美西南海域魚種開始豐富湧入，其中不乏土魠、紅魽、鰱啊、秋鮕等高單價魚類，成為中國鐵殼船覬覦目標，昨（6）日中秋連假最後一天，有漁民在七美西南約20-30海浬處作業時，赫然發現多艘中國鐵殼船進行越界捕撈作業。

    其中1艘鐵殼船距離我國漁船非常近，船上中國船長似乎欲掩人耳目，沿途喇叭還高聲撥放著台語經典名曲，我國漁民研判可能早年曾來澎湖當過漁工，後來返回中國後自行購船出海至七美海域繼續捕撈，經查證播放的台語歌曲，為台語歌后江蕙的「不想伊」，由吳晉淮作詞作曲，透過江蕙獨特嗓音詮釋，當年紅遍大街小巷。

    雖然中國鐵殼船打出「溫情牌」，企圖爭取台灣漁船不通報，能持續在該海域作業，但攸關台灣漁民生計問題，因此仍向海巡署第十三巡防區舉報，並提供中國鐵殼船經緯度，澎湖第八巡防隊巡防艇趕赴現場時，中國鐵殼船早已不見蹤跡，只能在旁巡弋護漁，防止中國鐵殼船再度越界捕撈，維護我國漁民權益。

    中國鐵殼船作業防止流刺網，對於其他作業漁船造成威脅。（民眾提供）

    中國鐵殼船作業防止流刺網，對於其他作業漁船造成威脅。（民眾提供）

