黃國昌狗仔爭議浮現藍營合作 吳靜怡：假揭弊真撈金「臭不可聞」

週刊今報導黃國昌狗仔爭議更多細節，指王鴻薇助理張凱維協助「狗仔大將」謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，謝幸恩與張凱維還依比例拆帳。吳靜怡批評黃國昌是假揭弊真撈金「臭不可聞」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌身陷「狗仔隊」爭議，事件持續延燒，週刊報導今指出，王鴻薇助理張凱維協助「狗仔大將」謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，偷拍照價格落在數萬元不等，謝幸恩與張凱維還依比例拆帳。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）批評黃國昌是假揭弊真撈金「臭不可聞」。

吳靜怡質疑，黃國昌的「揭弊」竟淪為「兜售照片」的商業模式，媒體報導稱黃國昌與謝幸恩、王鴻薇助理密切合作，組織偷拍集團，靠著偷拍政壇人物的隱私照大撈政治與經濟利益，偷拍照的兜售價格落在數萬元不等，還依比例拆帳。報導中揭露議員侯漢廷與友人的對話截圖，更暗示買賣偷拍照的交易過程與價碼。

吳靜怡指出，偷拍與跟監本身，可能就構成《刑法》妨害秘密罪，當這些照片被當成商品兜售、拆帳牟利，就不再是單純「媒體爆料」，而是有組織、分工的黑金產業鏈，有打著協會名義募款的資金來源與背後出資的「凱思國際」，有招募約聘人員和兜售分銷的分工，更有兜售對象與價碼，最後還有「政治操作」作為出口，將偷拍照轉化為輿論攻擊的武器。

吳靜怡表示，黃國昌從疑似中資金流到兜售違法照片的「下流」，讓人看到政治操弄的骯髒手段，黃國昌打著「假藍」旗號坑藍營的錢，但國民黨寧願被坑，至今還不敢吭半聲。

吳靜怡質疑：「營運成本和現在所揭露的獲利模式高度不對等，所以，黃國昌養狗仔的資金到底從哪裡來？這背後一定不單純。」

