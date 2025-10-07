縮了？嗆斬賴清德狗頭要被辦 館長急稱「斷章取義」：沒言論自由？

館長6日晚間直播回應檢警要偵辦一事。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

網紅「館長」陳之漢近日在直播中喊話中國「把賴清德狗頭斬下來」，讓輿論炸鍋，檢方已將此案交由重大刑案專組檢察官偵辦。6日晚間，館長做出回應，宣稱自己的發言被「斷章取義」，遭大批網友嘲諷。

館長5日在直播中提到最近看到有新聞說中國解放軍正在加強演練對台灣總統的斬首打擊行動，接著慷慨激昂說「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然。警政署6日表示，館長言論已超過言論自由範圍，已由刑事局主動蒐集煽動暴力言論事證，報請新北地檢署指揮偵辦；新北檢今日也立即將此案交由重大刑案專組檢察官偵辦。

對此，館長6日晚間在其YT直播，也別於先前的盛氣凌人，一開始就針對自己將被偵辦一事做回應，「先講結論啦，結論就是律師確定以國安法、恐嚇罪要辦我，那約談時間已經在約了，我也廣發媒體人，到時候我去刑事局做筆錄的時候，如果被羈押，希望大家可以幫幫我的家庭。確定要辦我了，這個是確定的，刑事局已經要約談了。」

他接著稱：「我對警政署感到非常的失望，我也對台灣的媒體感到非常失望，我昨天晚上……我這3天開的直播內容，我明明是在回答網友的問題，結果被民進黨的媒體，還有警政署（暗示斷章取義）……一整段的直播，連續3天的直播，這麼長的一個時間，你去頭去尾的就截我這幾句話，把我這幾句話匡列起來，然後送辦新北檢，說蒐證完畢……。我就很莫名其妙的，我為了這個事情，還跟大陸網友吵架。」

館長繼續說，他都是在回答網友的問題，他也說他不接受武力統一，因為會傷害到台灣人，「我是在救台灣人，我是在跟你們溝通，阿你們就一堆人在裡面刷說『精準打擊』啦、『斬首行動』啦，我就說『如果你可以斬掉那狗頭』，我沒意見，但就是不要傷害台灣人，我講這樣都被人家去頭去尾，現在還要用國安法辦我，那你要不要每一個電視台、新聞台都去辦？現在台灣都沒有言論自由啦？」館長還稱，他現在根本被當柯文哲一樣在打。

網友紛紛嘲諷，「不是嘴很秋？現在怎麼縮了？」、「你直播我都有看啦，別再狡辯了」、「吃嘴孩子，有擔當點」、「有錄影存在喔」、「直播檔都在那，還能睜眼說瞎話喔」、「當大家都瞎了聾了？你罵的那麼爽那麼溜，都不帶喘的！」、「有種講，沒膽承認」、「2號超速仔」、「知道事情大條了，就說被斷章取義，平時那麼派的氣勢到哪去了？」

