    首頁 > 政治

    黃國昌問「知道我跟監你有沒有生氣？」 柯文哲親自回應了！

    2025/10/07 00:49 即時新聞／綜合報導
    黃國昌6日晚間開直播Call out給柯文哲。（翻攝自黃國昌YT）

    黃國昌6日晚間開直播Call out給柯文哲。（翻攝自黃國昌YT）

    民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」跟監政敵爭議，甚至傳出不只綠營，藍白也都有政客受害，當中就包括前民眾黨主席柯文哲。黃國昌週一（6日）在YT開直播，現場Call out給柯文哲，詢問對於民進黨的人說他在跟監阿北有什麼想法？柯文哲回應稱「很無聊」。

    針對外界質疑黃國昌過去曾經指使手下「狗仔部隊」跟拍柯文哲，黃國昌本月2日和柯文哲臉書小編一起自嘲這件事，當天黃國昌PO出陪同柯文哲開庭的同框照，並在貼文中表示「早就在跟他了」，而柯文哲臉書小編也在不久後在臉書PO出黃國昌走在柯文哲身旁不同角度的照片，並表示「偶居然真的被跟了」，引發討論，營造出2人對這些傳言根本不放在心上的氛圍。

    本週一黃國昌在個人YT頻道開直播，晚間9點多Call out給柯文哲，2人閒聊一陣之後，黃國昌詢問柯文哲：「上個禮拜，民進黨一直在操作一件事情，說我跟監你，你聽到了以後你有沒有很生氣？」柯文哲回應：「阿……我跟你講齁，反正他們也沒有什麼事幹，沒有啦，我就覺得奇怪，為什麼不認真做事就好了，每天在搞這個實在很無聊。」黃國昌接話：「對，他們非常的無聊。」

